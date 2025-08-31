Djokovic-Struff: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro) - Le Cronache
Salernitana, il tempo delle chiacchiere è finito
Fauceglia: Non possiamo consegnare la Campania a Fico
Terremoto nel Fiorentino, scossa di magnitudo 2.4
  Agosto 31, 2025
(Adnkronos) –
Novak Djokovic torna in campo agli Us Open 2025. Il tennista serbo affronta oggi, domenica 31 agosto, il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 144 del mondo, negli ottavi di finale dello Slam americano, l'ultimo della stagione e a cui Jannik Sinner arriva da campione in carica. Nei turni precedenti Djokovic ha superato gli americani Tien, all'esordio, e Svajda, oltre al britannico Norrie.  Struff invece ha conquistato gli ottavi eliminando l'americano McDonald al primo turno, poi il danese Rune e un altro statunitense, Tiafoe, nell'ultimo match giocato sul cemento di New York.  La sfida tra Djokovic e Struff è in programma oggi, domenica 31 agosto, con orario ancora da definire. I due tennisti si sono affrontati in cinque precedenti, con il serbo che conduce con un netto 5-0, avendo conquistato cinque vittorie in altrettanti match.  Djokovic-Struff, come tutte le partite degli Us Open 2025, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e SuperTenniX.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

