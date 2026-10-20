Salernitana, il Picerno esonera De Luca

Cambio in panchina all’AZ Picerno a pochi giorni dalla sfida con la Salernitana. Il club lucano ha ufficializzato l’esonero di Claudio De Luca, interrompendo il rapporto con il tecnico dopo una fase negativa seguita a un avvio di campionato particolarmente brillante. Lunedì 26 ottobre, alle 20:30, i rossoblù ospiteranno la formazione granata allo stadio Curcio, in una gara che potrebbe vedere il debutto del nuovo allenatore.

La decisione è stata comunicata dalla società attraverso una nota ufficiale, nella quale il club ha rivolto un ringraziamento al tecnico per il lavoro svolto e per la professionalità dimostrata durante la sua permanenza a Picerno.

«L’AZ Picerno comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il tecnico Claudio De Luca. La società desidera ringraziare mister De Luca per il lavoro svolto, la professionalità e l’impegno dimostrati nel corso degli anni trascorsi a Picerno. A lui vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera professionale e per il futuro personale», si legge nel comunicato.

Picerno, i risultati alla base della decisione

L’esonero arriva dopo un avvio di stagione positivo, caratterizzato da tre vittorie consecutive, a cui ha fatto seguito un periodo meno soddisfacente sul piano dei risultati. Il bilancio di Claudio De Luca è di 12 punti nelle prime dieci giornate, nove dei quali conquistati grazie alla partenza sprint. Il tecnico era arrivato sulla panchina lucana nella scorsa stagione, con l’obiettivo di contribuire al raggiungimento della salvezza.

Dopo il cambio di rotta deciso dalla dirigenza, resta ora da conoscere il nome del successore che dovrà guidare la squadra nel prossimo impegno di campionato. La partita contro la Salernitana di Serse Cosmi rappresenta un appuntamento delicato per il Picerno, chiamato a reagire al momento difficile e a ritrovare continuità.

I granata si troveranno quindi di fronte una squadra alle prese con una fase di transizione tecnica, con possibili ripercussioni anche sull’assetto e sulle scelte di formazione.