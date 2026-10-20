Allerta meteo: a Salerno chiuse tutte le scuole mercoledì 21 ottobre

Scuole chiuse a Salerno mercoledì 21 ottobre 2026 a causa dell’allerta meteo arancione. Il sindaco Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza contingibile e urgente numero 976 del 20 ottobre, disponendo la sospensione delle attività in presenza attraverso la chiusura completa di tutti gli istituti scolastici cittadini, pubblici, paritari e privati, di ogni ordine e grado.

Il provvedimento riguarda anche gli asili nido, i micronidi e tutti i servizi per l’infanzia, sia pubblici che privati. La decisione arriva dopo l’avviso di allerta meteo numero 87/2026, diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania, che prevede condizioni meteorologiche particolarmente avverse sul territorio comunale.

Scuole chiuse a Salerno il 21 ottobre: cosa prevede l’ordinanza

La chiusura sarà valida per l’intera giornata di mercoledì 21 ottobre 2026, salvo ulteriori valutazioni legate all’evoluzione delle condizioni meteorologiche. L’amministrazione comunale ha adottato la misura in via precauzionale per tutelare l’incolumità degli studenti, del personale scolastico e delle famiglie, limitando gli spostamenti in città durante le ore in cui sono attesi i fenomeni atmosferici più intensi.

La decisione è stata assunta anche sulla base delle valutazioni del Settore Pubblica Istruzione, sentito il Settore Politiche Sociali, che hanno rappresentato la necessità di procedere alla chiusura dei plessi scolastici e degli asili nido.

Allerta arancione a Salerno: temporali forti soprattutto al mattino

Secondo il bollettino della Protezione Civile regionale, l’allerta meteo arancione scatterà alla mezzanotte del 21 ottobre e resterà in vigore fino alle 23.59 dello stesso giorno. Le previsioni indicano precipitazioni locali o sparse, anche sotto forma di rovesci e temporali, che potranno raggiungere intensità moderata o forte, soprattutto nella prima parte della giornata.

Il livello di criticità arancione riguarda il rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico, con possibili situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone e dei beni.

Non solo scuole: a Salerno chiusi anche parchi, giardini e cimiteri

La nuova ordinanza sulla chiusura delle scuole si aggiunge alle misure di prevenzione già adottate dal Comune di Salerno nelle scorse ore. Con la precedente ordinanza sindacale numero 974 del 20 ottobre, il sindaco De Luca aveva infatti disposto la chiusura di tutti i parchi, dei giardini pubblici e delle aree cimiteriali cittadine per l’intera giornata di mercoledì 21 ottobre.

Con il nuovo provvedimento, l’amministrazione estende dunque le misure precauzionali anche al mondo della scuola e ai servizi educativi per la prima infanzia. L’ordinanza numero 976 sarà trasmessa ai dirigenti scolastici, all’Ufficio Scolastico Provinciale e agli uffici comunali competenti per garantirne la massima diffusione.

Eventuali ulteriori provvedimenti saranno legati all’evoluzione dell’allerta meteo e alle successive valutazioni delle autorità competenti.