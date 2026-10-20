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Castellammare. Vicinanza: «Scioglimento comunale? Ricorro al Tar»

  • Ottobre 20, 2026
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Castellammare. Vicinanza: «Scioglimento comunale? Ricorro al Tar»

CASTELLAMMARE DI STABIA. Lo ha annunciato con un messaggio sui social: ricorro al Tar contro lo scioglimento del Consiglio Comunale di Castellammare di Stabia. E c’è un invito alla cittadinanza: sabato ore 10,30 al Circolo Internazionale, in Villa Comunale, di fronte alle giostre, il giornalista ed ex sindaco Luigi Vicinanza spiegherà perché si opporrà allo scioglimento per infiltrazioni camorristiche avvenuto prima dell’estate. Al suo posto c’è adesso una commissione straordinaria prefettizia che sta organizzando una radicale riorganizzazione (con mobilità) degli uffici comunali, puntando soprattutto ai dirigenti e ai funzionari.

Cari concittadini, in queste ore, assistito dall’avvocato Riccardo Marone – scrive nel suo messaggio Vicinanza –  ho presentato ricorso al TAR contro lo scioglimento per presunte infiltrazioni camorristiche dell’amministrazione comunale di Castellammare di Stabia“. Il giornalista che ha vinto le elezioni con una coalizione di centrosinistra nella primavera del 2024 spiegherà le sue motivazioni tentando di ridare animo a una cittadinanza che lo ha sostenuto sempre con entusiasmo e, tra loro, qualcuno ha persino pianto di commozione quando lui è stato costretto a dare l’addio a Palazzo Farnese.

Alla rassegnazione, però, ora Vicinanza oppone una reazione: “È mio dovere difendere l’onorabilità e la reputazione mia personale e di chi insieme a me ha contribuito a governare la nostra città in questi due anni. Allo stesso tempo voglio difendere anche la dignità di Castellammare e della stragrande maggioranza dei suoi abitanti, persone perbene vittime e non complici di una camorra che opprime la città da cinquant’anni“, spiega.

Sl Circolo Internazionale: “Approfondirò i motivi che mi hanno spinto a presentare il ricorso al TAR nel corso di una conferenza stampa alle 10,30“.

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