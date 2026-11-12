Salernitana, i motivi della protesta

SALERNO – La misura è colma. E stavolta la contestazione non si limiterà ai cori, agli striscioni o ai fischi. La tifoseria organizzata della Salernitana ha deciso di alzare ulteriormente il livello dello scontro con la società e con la squadra, annunciando una protesta destinata a lasciare il segno in occasione della prossima gara casalinga contro il Catania. A sottoscrivere il durissimo comunicato, dal titolo emblematico «Indegni tutti!!!!!», sono il Direttivo Salerno, il Direttivo ultras, Centro Storico, Centro Coordinamento Salernitana Club, Vecchi Ultras, Club Mai Sola, Club Salerno 2010, Salerno Nazione 1919, Generazione Donato Vestuti, Stoned e Stoned sez. Voghera e Club Amici della Salernitana. Una presa di posizione condivisa da una larga rappresentanza del tifo organizzato, che punta a coinvolgere l’intera piazza. Il primo passaggio del documento rappresenta un vero e proprio atto d’accusa nei confronti della gestione societaria e della squadra. I tifosi parlano di dignità calpestata, sacrifici traditi e anni di delusioni, individuando nella mancanza di serietà e programmazione le principali responsabilità dell’attuale situazione. Non vengono risparmiati nemmeno i calciatori, ritenuti incapaci di dimostrare carattere e rispetto per la piazza. «Avete sputato sulla nostra dignità, calpestato il nostro orgoglio e abusato dei nostri sacrifici. La misura è colma. Questa presa di posizione è la risposta inevitabile ad anni di delusioni, di totale mancanza di serietà e di programmazione da parte di personaggi improponibili, superficiali e strafottenti. Davanti a questa gestione societaria indegna e a una squadra priva di palle e di rispetto per la piazza, l’intera tifoseria è chiamata a raccolta per dare un segnale forte, chiaro e senza precedenti». Il secondo passaggio è soprattutto un invito all’unità. La mobilitazione non riguarda soltanto chi continua a seguire la Salernitana allo stadio, ma anche quanti hanno deciso da tempo di non frequentare più l’Arechi. L’obiettivo è ricompattare una tifoseria divisa dalla delusione e trasformare il malcontento individuale in una protesta collettiva. L’appuntamento è fissato per domenica alle 12.15 davanti alla tribuna. «L’appuntamento per tutti è fissato domenica alle ore 12.15 davanti alla tribuna. Questo invito non è rivolto solo a chi assisterà alla partita, ma è esteso anche a tutti coloro che hanno deciso di non entrare allo stadio o che da tempo hanno scelto di non frequentarlo più: vi aspettiamo per un momento di confronto cruciale e per dare ulteriore forza e compattezza alla nostra decisione. La presenza di ognuno è fondamentale per dimostrare l’unità assoluta della nostra piazza». È il cuore operativo della protesta. Per i primi 45 minuti i gruppi organizzati hanno deciso di non occupare i gradoni, lasciando lo stadio completamente spoglio di bandiere, striscioni e cori. Una scelta dal forte valore simbolico: far percepire alla società e alla squadra il peso dell’assenza del pubblico. Nel documento viene lanciato anche un messaggio molto duro a chi dovesse decidere di entrare regolarmente allo stadio o non aderire all’iniziativa.«La linea da seguire è una sola e non si discute:Per i primi 45 minuti i gradoni dovranno restare deserti, ci raduneremo nel piazzale antistante la tribuna. Lasceremo lo stadio spoglio, senza striscioni, senza bandiere e nel silenzio più totale e spettrale. Dovranno guardare quegli spalti vuoti e capire che senza di noi Sono il nulla. Dovranno sentire il gelo e la vergogna di giocare in un clima surreale, perché questo è l’unico spettacolo che una società incompetente e una squadra di comparse meritano. Chiunque entrerà prima o deciderà di non aggregarsi alla protesta sarà complice di questo scempio. Per un tempo intero, la nostra assenza farà più rumore di qualsiasi coro.» La seconda parte della contestazione prevede invece il ritorno sugli spalti. Al fischio d’inizio del secondo tempo i tifosi entreranno compatti, con l’intenzione di manifestare direttamente il proprio dissenso nei confronti dei destinatari della protesta. Non più soltanto il silenzio e l’assenza, dunque, ma una contestazione frontale, nel tentativo di far sentire ancora più forte la voce della piazza. «Si entra al secondo tempo. Al fischio d’inizio della ripresa varcheremo i cancelli compatti. Saremo in curva solo per far capire cos’è questa piazza, per contestare faccia a faccia con chi sta calpestando la nostra dignità e il nostro amore per questa maglia.» L’ultimo passaggio del comunicato chiarisce che la manifestazione di domenica non rappresenterà un episodio isolato. I gruppi firmatari annunciano infatti una mobilitazione a oltranza, destinata a proseguire anche nelle prossime gare casalinghe attraverso ulteriori iniziative. Una presa di posizione che vuole andare oltre la singola partita e che ribadisce la volontà di non interrompere la contestazione fino a quando non arriveranno segnali ritenuti soddisfacenti. «Nessun passo indietro, nessuna giustificazione. Chiunque abbia a cuore il rispetto per Salerno non potrà non condividere e non potrà non schierarsi al nostro fianco. Questa non sarà una protesta isolata, né tantomeno un episodio destinato a esaurirsi nell’arco di una sola giornata. Andremo avanti a oltranza e fin quando lo riterremo opportuno. La nostra posizione resterà ferma e la mobilitazione continuerà anche nelle prossime gare casalinghe, attraverso ulteriori iniziative che verranno valutate e comunicate di volta in volta.La nostra Pazienza è finita, ma la voglia di difendere la nostra storia, i nostri colori e il nostro credo non finirà mai!»