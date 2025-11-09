Salernitana, i convocati. C'è De Boer - Le Cronache Salernitana
Muscarà: Nomine illegittime alla Regione
Cirielli,’in Campania situazione delle ecoballe è inaccettabile’
Rita De Crescenzo, votate per FI, vi accompagno pure
  • Novembre 9, 2025
Al termine della rifinitura di questa mattina al centro sportivo Mary Rosy, mister Giuseppe Raffaele ha convocato 25 calciatori per la sfida contro il Crotone in programma domani alle 20:30 allo stadio Arechi contro il Crotone, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26. Si svuota l’infermeria con l’inserimento in lista anche del centrocampista de Boer: ovviamente sono da valutare le condizioni con l’ex Ternana che comunque sarà pronto per dare il suo contributo in corso d’opera. Di seguito l’elenco:

 

PORTIERI1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;

DIFENSORI14 Villa, 18 Golemic, 21 Coppolaro, 24 Quirini, 26 Matino, 27 Nnamdi Ubani, 33 Anastasio, 35 Cabianca, 38 Frascatore;

CENTROCAMPISTI: 5 Capomaggio, 6 de Boer, 8 Varone, 17 Knezovic, 29 Tascone, 39 Iervolino, 45 Di Vico;

ATTACCANTI: 7 Achik, 9 Inglese, 10 Ferrari, 11 Liguori, 20 Ferraris, 70 Boncori.

