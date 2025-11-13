Salernitana, esodo di tifosi ad Altamura - Le Cronache Salernitana
Salernitana, esodo di tifosi ad Altamura
Salernitana

Salernitana, esodo di tifosi ad Altamura

  • Novembre 13, 2025
  • 0
  • 118
  • 2 Min Read
Salernitana, esodo di tifosi ad Altamura

di Marco De Martino

SALERNO – Si profila un altro esodo ed un’altra partita giocata solo sulla carta in trasferta per la Salernitana. Come accaduto due settimane fa in occasione della gara di Latina, i 951 biglietti del settore ospiti dello stadio D’Angelo di Altamura, validi per la sfida in programma domenica prossima alle ore 14.30, sono stati letteralmente polverizzati nel giro di pochissimi minuti dalla tifoseria salernitana. Non c’è stato neanche il tempo di pubblicare le modalità di acquisto, che i tagliandi, disponibili sul circuito Postoriservato, sono tutti andati esauriti. La prevendita, scattata poco dopo le ore 13 di ieri, è stata dichiarata chiusa circa trenta minuti più tardi nonostante il termine ultimo fosse stato fissato per le ore 19 di sabato prossimo. Considerando che il piccolo impianto altamurano ha una capienza di soli 2.900 posti e solamente due settori disponibili (in pratica non esistono le due curve), uno a disposizione dei tifosi di casa ed uno appannaggio degli ospiti, è facile prevedere che gli spettatori presenti domenica prossima saranno equamente divisi. Un’altra bella iniezione di fiducia per Capomaggio e compagni dopo quella di Latina, anche se al Francioni la presenza, per la prima volta in stagione, dei tifosi granata non è stata bagnata con la conquista dei tre punti. Rispetto alla sfida in terra pontina di due settimane fa, non sarà possibile richiedere una ulteriore dotazione di biglietti al club pugliese dal momento che, come detto in precedenza, il D’Angelo ha a disposizione soltanto due settori e la vendita per i residenti a Salerno e provincia è stata consentita solo per il settore ospiti nonostante tra le due tifoserie non vi sia rivalità. Un vero peccato, perché vista la vicinanza tra Salerno e Altamura, l’esodo dei sostenitori granata avrebbe potuto essere ancora più massiccio. Ora tocca alla Salernitana, sul campo, ripagare i propri tifosi per questo ennesimo gesto d’amore.

