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Salernitana, ecco Capuano

  • Luglio 2, 2026
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Salernitana, ecco Capuano

di Marco De Martino

SALERNO – Dopo aver virtualmente ingaggiato il portiere Galeotti e l’esterno Llano, entrambi a parametro zero, ed aver gettato le basi per fare lo stesso con il trequartista, anch’egli svincolato, Maistro, la Salernitana sta per perfezionare un’altra operazione, sempre a costo. Marco Capuano, dopo un inseguimento durato un anno sta finalmente per indossare la maglia granata. Il direttore sportivo Daniele Faggiano, da sempre suo estimatore, ha proposto all’ex capitano della Ternana un contratto biennale con bonus ad obiettivi che, finalmente, sta per essere sottoscritto. Però, dopo quanto accaduto esattamente dodici mesi fa, quando Capuano fece dietrofront proprio poco prima di firmare per la Salernitana, nulla può essere dato per scontato ma questa volta di mezzo non c’è la Ternana, di cui il difensore era il simbolo, e l’affare dovrebbe chiudersi felicemente nelle prossime ore. Capuano però non è l’unico obiettivo per rinforzare la difesa della Salernitana. La retroguardia, nella passata stagione, è stato l’autentico tallone d’Achille dei granata e così l’obiettivo principale del duo Cosmi-Faggiano è quello di rinforzare e rifondare il reparto. Oltre al cosentino Dametto, che ha sorpassato il “costoso” Caporale, la società granata ha sondato altri profili come gli svincolati Heinz e Celli, appena liberatisi rispettivamente dalla Casertana e dal Catania, e l’avellinese Cagnano. Non è tramontata neppure la pista che porta all’empolese Tosto, mentre l’ex Crotone e salernitano doc Novella potrebbe arrivare nel caso partissero sia Longobardi, corteggiato dal Pescara, sia Quirini, richiesto dal Cerignola. In odore di cessione anche Berra e Arena, mentre l’unico riconfermato dovrebbe essere Matino. A centrocampo tutto ruota alle situazioni di Capomaggio, Carriero e Gyabuaa. Se, come pare, almeno uno di loro partisse la Salernitana si fionderebbe su un sostituto: sempre vive le piste che portano a Vallocchia e Talia. Per l’attacco si continua a lavorare a fari spenti per Parigi del Latina, mentre Gomez potrebbe seguire Longo a Catania.

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