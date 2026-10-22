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Salernitana, Djamanca: lesione al soleo, stop di un mese

  • Ottobre 22, 2026
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Salernitana, Djamanca: lesione al soleo, stop di un mese

Nuovo stop in casa Salernitana. Serse Cosmi dovrà rinunciare a Muhamed Varela Djamanca in vista della gara di lunedì contro il Picerno. L’attaccante non ha preso parte all’allenamento e si è sottoposto ad accertamenti diagnostici, che hanno evidenziato una lesione muscolare di medio grado del soleo sinistro.

Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo, ma i tempi di recupero si preannunciano tutt’altro che brevi: secondo le prime indicazioni, potrebbe restare lontano dal campo per almeno un mese.

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