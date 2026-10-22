Nocera Inferiore, al via la Festa provinciale dell’Unità

Due giorni di confronto politico, partecipazione e socialità per rilanciare il dialogo con le comunità locali. Nocera Inferiore si prepara a ospitare la Festa provinciale dell’Unità del Partito Democratico della provincia di Salerno, in programma venerdì 23 e sabato 24 ottobre al Parco Giochi comunale di via Rea. Il filo conduttore dell’iniziativa sarà lo slogan «Stiamo dalla stessa parte».

Tra gli ospiti più attesi figurano il segretario regionale del PD, Piero De Luca, e il vicepresidente della Giunta regionale della Campania, Mario Casillo, insieme a esponenti politici, amministratori locali e rappresentanti delle forze del campo progressista.

Coscia: «Un’occasione per rafforzare il legame con i territori»

Il segretario provinciale del Partito Democratico, Giovanni Coscia, sottolinea il valore dell’appuntamento come momento di aggregazione e confronto.

«Sono orgoglioso che il Partito Democratico della provincia di Salerno riesca a organizzare nuovamente la Festa provinciale dell’Unità, un appuntamento che rappresenta molto più di una manifestazione politica: è un’occasione per ritrovarci, rafforzare il legame con i nostri territori e rinnovare il senso di appartenenza a una comunità che crede nella partecipazione e nell’impegno collettivo», afferma.

L’obiettivo, spiega Coscia, è costruire un programma capace di coinvolgere amministratori, dirigenti, giovani e cittadini, dando spazio alle questioni che incidono sul futuro della provincia.

«Lo slogan “Stiamo dalla stessa parte” esprime bene lo spirito con cui abbiamo costruito questa iniziativa: stare dalla parte delle comunità, del lavoro, dei diritti e delle opportunità, soprattutto per le nuove generazioni. La politica deve tornare ad essere presenza, ascolto e capacità di dare risposte concrete», aggiunge il segretario provinciale.

Il programma: venerdì l’intervento di Piero De Luca

La manifestazione prenderà il via venerdì 23 ottobre alle ore 17, con i saluti introduttivi di Paolo De Maio, Francesco Scarfò, Tino Iannuzzi e Giovanni Coscia.

Tra gli appuntamenti principali della prima giornata è previsto l’intervento di Piero De Luca, segretario regionale del PD, che parteciperà al confronto sulle prospettive politiche e amministrative del territorio.

Sabato 24 ottobre sarà invece la volta di Mario Casillo, vicepresidente della Giunta regionale campana, atteso per le conclusioni della manifestazione.

Il programma prevede inoltre la partecipazione di numerosi esponenti politici e istituzionali, tra cui Fulvio Bonavitacola, Franco Picarone, Lello Topo, Giovanni Guzzo, Francesco Morra, Corrado Matera, Angela D’Alto, Luca Cascone e Carmelo Stanziola, oltre ai sindaci dell’Agro Nocerino Sarnese.

Spazio anche al confronto con le altre forze del campo progressista, con gli interventi annunciati di Michele Gubitosa, Armando Cesaro, Tonino Scala e Michele Tarantino.

Lavoro, ambiente e Mezzogiorno al centro dei dibattiti

I temi in agenda spaziano dalle prospettive dell’Europa e del Mezzogiorno alle politiche per l’economia e l’occupazione, dalla tutela ambientale alla sostenibilità, fino ai diritti e alle opportunità per le nuove generazioni.

Tra le questioni territoriali saranno affrontati anche il Masterplan dell’Agro Nocerino Sarnese, lo sviluppo delle aree interne e le prospettive della fascia costiera.

Accanto agli incontri politici, la Festa proporrà momenti di convivialità con stand gastronomici, musica dal vivo e dj set, con l’intento di coinvolgere un pubblico ampio e favorire la partecipazione dei cittadini.

La due giorni del PD salernitano punta così a consolidare il rapporto con le comunità locali e a promuovere un confronto sulle sfide sociali, economiche e ambientali del territorio. Un appuntamento che, nelle intenzioni degli organizzatori, vuole mettere al centro la partecipazione e la costruzione di prospettive condivise per il futuro della provincia.