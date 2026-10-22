Agricoltura, Tiso(Confeuro) incontra il consigliere Santori: “Ricambio generazionale priorità”

“Il presidente nazionale di Confeuro, Confederazione Agricoltori Europei, Andrea Tiso, ha incontrato nella sede nazionale a Roma il consigliere comunale di Roma Capitale, Fabrizio Santori, per un confronto approfondito sullo stato attuale e sulle prospettive del settore agricolo, in particolare nella Capitale, il comune agricolo più grande d’Europa. Al centro del dialogo, anche le questioni nazionali, a partire dalla necessità di favorire il ricambio generazionale, sostenere l’imprenditoria giovanile e garantire la redditività della terra. Sono stati discussi interventi mirati per agevolare l’avvio di nuove aziende agricole, tutelare le piccole e medie imprese del settore primario e rivedere il ruolo della PAC, la Politica Agricola Comune, ritenuta oggi insufficiente a sostenere il comparto in un contesto internazionale complesso. “Ringraziamo il consigliere Santori per la sua disponibilità e attenzione. È stato un incontro molto positivo – ha dichiarato Tiso – che conferma la volontà di Confeuro di mantenere un dialogo aperto con tutte le istituzioni, nazionali e locali. Solo attraverso un confronto costante possiamo individuare strumenti concreti per tutelare e valorizzare il lavoro dei piccoli e medi agricoltori, veri custodi del territorio e dell’ambiente”. Confeuro ha infine ribadito la propria disponibilità a collaborare con le amministrazioni di ogni livello per promuovere politiche di sviluppo sostenibile, innovazione e inclusione nel mondo agricolo. “Obiettivi che – secondo l’organizzazione – sono fondamentali per garantire un futuro solido alle nuove generazioni di agricoltori e preservare il patrimonio rurale italiano”.