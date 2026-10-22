Agricoltura, Tiso(Confeuro) incontra il consigliere Santori: “Ricambio generazionale priorità” - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Agricoltura, Tiso(Confeuro) incontra il consigliere Santori: “Ricambio generazionale priorità”
Ferraioli (La Doria) chiude sette stabilimenti
Salerno, blitz Nas nel Centro storico: sospesi 2 esercizi di ristorazione
Emergenza sanità: la Cgil chiede misure straordinarie

Agricoltura, Tiso(Confeuro) incontra il consigliere Santori: “Ricambio generazionale priorità”

  • Ottobre 22, 2026
  • 0
  • 83
  • 2 Min Read

“Il presidente nazionale di Confeuro, Confederazione Agricoltori Europei, Andrea Tiso, ha incontrato nella sede nazionale a Roma il consigliere comunale di Roma Capitale, Fabrizio Santori, per un confronto approfondito sullo stato attuale e sulle prospettive del settore agricolo, in particolare nella Capitale, il comune agricolo più grande d’Europa. Al centro del dialogo, anche le questioni nazionali, a partire dalla necessità di favorire il ricambio generazionale, sostenere l’imprenditoria giovanile e garantire la redditività della terra. Sono stati discussi interventi mirati per agevolare l’avvio di nuove aziende agricole, tutelare le piccole e medie imprese del settore primario e rivedere il ruolo della PAC, la Politica Agricola Comune, ritenuta oggi insufficiente a sostenere il comparto in un contesto internazionale complesso. “Ringraziamo il consigliere Santori per la sua disponibilità e attenzione. È stato un incontro molto positivo – ha dichiarato Tiso – che conferma la volontà di Confeuro di mantenere un dialogo aperto con tutte le istituzioni, nazionali e locali. Solo attraverso un confronto costante possiamo individuare strumenti concreti per tutelare e valorizzare il lavoro dei piccoli e medi agricoltori, veri custodi del territorio e dell’ambiente”. Confeuro ha infine ribadito la propria disponibilità a collaborare con le amministrazioni di ogni livello per promuovere politiche di sviluppo sostenibile, innovazione e inclusione nel mondo agricolo. “Obiettivi che – secondo l’organizzazione – sono fondamentali per garantire un futuro solido alle nuove generazioni di agricoltori e preservare il patrimonio rurale italiano”.

Tags:

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Attualità Salerno

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Tommaso D'Angelo
Luglio 26, 2002
Attualità Cronaca

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Tommaso D'Angelo
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Tommaso D'Angelo
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Tommaso D'Angelo
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Tommaso D'Angelo
Aprile 24, 2013