di Marco De Martino

SALERNO – Finalmente il calcio torna al centro della settimana lavorativa della Salernitana. La vittoria ottenuta contro il Catania, oltre a rivitalizzare una classifica asfittica, ha rasserenato il clima attorno al gruppo squadra, che potrà così preparare il prossimo impegno di campionato con maggiore serenità e consapevolezza dei propri mezzi. Quella che porterà al derby di Caserta sarà però una marcia di avvicinamento molto più breve rispetto al solito, visto che al Pinto si scenderà in campo già venerdì prossimo.Il gruppo granata è tornato ad allenarsi già ieri pomeriggio, senza la propria guida tecnica Vito Di Bari. Il trainer pugliese, infatti, ha partecipato a Coverciano all’incontro di aggiornamento professionale obbligatorio nell’ambito della 35ª edizione della Panchina d’oro. Al suo posto, a guidare la squadra, c’era il vice Giuseppe Scurto, coadiuvato dagli altri componenti dello staff tecnico.In vista della sfida contro la Casertana, reduce dalla pesante battuta d’arresto di Cosenza, la Salernitana dovrà fare i conti con un’assenza pesante. Mattia Tascone, infatti, sarà fermato questo pomeriggio dal giudice sportivo dopo il cartellino giallo rimediato nel primo tempo della gara con il Catania. Al posto del capitano ci sarà quasi certamente Emmanuel Gyabuaa, che lo ha già sostituito egregiamente nella seconda parte della sfida con gli etnei. Proprio l’ottima prestazione dell’ex Avellino consentirà a Di Bari di avere le necessarie garanzie per proseguire lungo il percorso tattico intrapreso domenica scorsa. Anzi, con gli imminenti rientri di Djamanca e La Gumina, che ieri hanno svolto un lavoro differenziato ma sono ormai prossimi al ritorno in gruppo, il 4-2-3-1 potrebbe assumere connotati decisamente più offensivi, proprio come richiesto dall’allenatore pugliese. La Gumina, considerato il calo di forma di Lescano e il super lavoro a cui è stato sottoposto D’Ursi nelle ultime settimane, potrebbe rappresentare la novità nel ruolo di punta centrale. Djamanca, invece, potrebbe avvicendare a gara in corso uno tra Cardoni e Achik oppure addirittura prendere il posto di Villa sulla corsia mancina, nel ruolo di esterno alto, per una Salernitana a trazione anteriore. Se ne riparlerà oggi, quando, a partire dalle ore 14.30, la squadra tornerà in campo al Mary Rosy.