Salernitana, De Vico e Cabianca ok

di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana, grazie all’intuito di Cosmi, ha scoperto di avere in casa due rinforzi che potrebbero rinvigorire un gruppo troppo spesso a corto di risorse, di idee e di energie. Rocco Di Vico ed Eddy Cabianca sono le note più liete emerse dalla sofferta vittoria ottenuta in rimonta, lunedì scorso all’Arechi, ai danni del Team Altamura. Il centrocampista classe 2007 ed il difensore classe 2003 finora, per motivi molto diversi, sono riusciti a ritagliarsi pochissimo spazio in stagione. Di Vico, pur facendo il suo esordio già nel girone d’andata quando al timone c’era Giuseppe Raffaele, è riuscito a collezionare solamente cinque presenze, mentre Cabianca, complice un doppio infortunio che l’ha costretto ai box per oltre cinque mesi, ne ha racimolate otto. Tra l’altro con il difensore in campo la Salernitana è imbattuta, vincendo sette gare e pareggiandone una. Contro il Team Altamura sono stati tra i migliori in campo ricevendo, a fine gara, gli elogi di mister Cosmi: “La Salernitana -ha dichiarato il tecnico- ha in casa un giocatore di grande prospettiva, che è Rocco Di Vico. E’ il prototipo di centrocampista davanti alla difesa che piace a me. Non fa mai fatica, è sempre nella posizione giusta, magari sbaglierà qualche pallone ma a mio avviso è un calciatore di grande prospettiva che mi auguro possa crescere a Salerno e magari in altre categorie. Mandarlo in campo per me non è stato un esperimento, anzi. Cabianca -ha proseguito Cosmi- è un gran giocatore, se mi dicessero l’anno prossimo di prendere un calciatore il primo nome che farei è il suo. Deve imparare a saltare ma per il resto è fortissimo”. Il futuro, sia di Di Vico che di Cabianca, è, però, in bilico. Il primo andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno mentre il secondo dovrà essere riscattato dalla Cremonese, proprietaria del suo cartellino, che però gode del diritto di contro-riscatto. Alla società granata il compito di non lasciarsi scappare due talenti giovanissimi che potrebbero davvero fare le fortune della Salernitana.