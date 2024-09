Salernitana, date e orari dalla 9 alla 14

Lega B ha reso noti date e orari delle gare dalla 9^ alla 14^ giornata. Salernitana-Spezia si giocherà sabato 19 ottobre alle 15, per il decimo turno Cremonese-Salernitana si giocherà sabato 26 ottobre, sempre alle 15. Turno infrasettimanale per l’11^ giornata: martedì 29 ottobre si gioca Salernitana-Cesena alle 20.30. Sabato 2 novembre Cosenza-Salernitana si gioca alle 17.15, alla tredicesima sfida casalinga col Bari in programma domenica 10 novembre alle 17.15. Sabato 23 novembre Sassuolo-Salernitana si giocherà alle ore 15.