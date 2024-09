Eboli. I 100 anni di Vito Iula

“I giovani camminano velocemente, ma solo gli anziani conoscono la strada!” È la dedica che l’amministrazione comunale ha fatto scrivere su di una targa consegnata a Vito Iula ieri in occasione dei suoi cento anni di età. Su 15 festeggiamenti per centenari ad Eboli, quello di Iula è solo il secondo dedicato da un maschio, ha ricordato il sindaco Mario Conte in vena di statistica prima del taglio della torta a casa del longevo signore, in presenza dei suoi parenti ed amici. Arzillo e stabile sulle sue gambe, Vito Iula sembrava in buona forma e addirittura istrionico, in vestito azzurrino con papillon dello stesso colore e coppola sul capo “…cosa avete combinato? Ho la casa tappezzata di numeri 100!”, si riferiva all’addobbo e poi, riferendosi al primo cittadino ed allo staff aggiungeva: “Siete bravi…io so tutto!”. Cosa sapesse lo lasciamo serbato nel suo cuore anche perché subito dopo questa affermazione si è proceduto al soffio della candeline ed al taglio della torta. Vito Iula nella sua lunga vita ha lavorato prima in una distilleria e poi presso un’ industria conserviera. Gli auguriamo ancora tanti anni di vita.