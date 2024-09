Weber ‘benedice’ Martusciello in Campania, lui “a disposizione”

L’orizzonte temporale non e’ cosi’ lontano. A meta’ 2025 scatta la corsa alla poltrona della Regione Campania, una tornata elettorale da sempre cruciale per gli schieramenti, perche’ il territorio e’ complesso, e perche’ da sempre la tradizionale divisione destra/sinistra si infrange su tormentate storie locali. Pesa dunque una ‘benedizione’ come quella di Manfed Weber, presidete del Ppe, per un candidato in pectore di un centrodestra che attraverso Forza Italia cerca di allargarsi alla societa’ civile. “Visti i suoi risultati elettorali, Fulvio Martusciello, avra’ un grande seguito. Credo sia un candidato perfetto, ma decidera’ Tajani. A me dispiacerebbe perdere un collega di grande valore che a Bruxelles”, esplicita Weber, a Napoli per gli Study Days del partito, sulle colonne del Mattino. “Ringrazio Manfred Weber per il giudizio lusinghiero”, gli risponde a stretto giro Martusciello, capodelegazione di Forza Italia al Parlamento Europeo. Che pero’ rimarca come “la decisione sul candidato alla presidenza della Regione Campania spettera’ ai leader nazionali”. “Io porto a disposizione il mio risultato elettorale – ribadisce – sono stato il piu’ votato in tutto il centrodestra qui in Campania, dove Forza Italia ha registrato uno dei migliori risultati, mentre Fratelli d’Italia ha ottenuto uno dei peggiori. Questo, in qualche modo, ha un significato”. “Non e’ ancora il tempo di discutere della candidatura alla presidenza della Regione, ma oggi possiamo dire con orgoglio che il Sud puo’ davvero essere la chiave per salvare l’Europa”. Nel centrodestra, allo stato attuale, in ballo per la poltrona di presidente della Regione, ci sono solo due nomi, quello di Martusciello e quello del viceministro per gli Affari Esteri e la cooperazione Edmondo Cirielli (FdI).