Salernitana, da domani il ritiro anti-Catania

La Salernitana ufficializza il ritiro prepartita in vista della delicata sfida di domenica contro il Catania. La squadra si ritroverà domani, alle ore 8, presso il centro sportivo Mary Rosy, dove inizierà la preparazione in vista di un appuntamento particolarmente importante per il prosieguo della stagione.
La decisione arriva dopo l’annuncio del direttore sportivo Daniele Faggiano. I granata lavoreranno nel quartier generale di Pontecagnano Faiano e successivamente si trasferiranno in una struttura alberghiera della provincia, dove resteranno in ritiro fino alla vigilia della partita.
I convocati
Sono 25 i calciatori inseriti nell’elenco dei convocati: Cevers, Galeotti, Perina, Zoia, Celiento, Villa, Llano, Capuano, Heinz, Del Pin, Longobardi, Anastasio, Pieraccini, Gyabuaa, de Boer, Tascone, Vitale, Cardoni, Achik, Lescano, D’Ursi, M. Djamanca, La Gumina, Boncori e Bevilacqua.
Nell’elenco figurano anche calciatori attualmente indisponibili, tra cui Varela, Djamanca e La Gumina. Non c’è invece Malik Djibril, alle prese con il periodo di recupero post-operatorio dopo l’intervento al ginocchio sostenuto nella giornata di ieri.