Ad Avellino nuove sedi per l'università di Salerno - Le Cronache Attualità
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Dele Alli dà fuoco alla maglia dell’Arsenal in diretta, tifosi infuriati Automobilista falciato in autostrada sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo Intesa-Mps, tutte le novità del documento di offerta: dalla soglia del 50% alla partita Mediobanca, ecco il piano per Siena Eternit bis, Cassazione dispone un nuovo appello per Schmidheiny Raffaele De Rosa lascia Forza Italia: “Guardo a Cateno De Luca” Salute, Scala (Aipo): “3,5 milioni di italiani con Bpco, 100mila ricoveri l’anno” Lavoro, Cafà (FonARCom): “Fondi interprofessionali pronti a diventare attuatori nuove politiche attive” Catania, operaio di 44 anni muore cadendo da un tetto in riparazione Salute, Barbara (Sioechcf): “Poliposi nasale richiede approccio multidisciplinare” Farmaci, Murzilli (Aaiito): “Biologici sono rivoluzione copernicana in asma severa” Bagnaia operato al piede destro: intervento riuscito, ora inizia la riabilitazione Banda della minicar a Roma, Davide Iacopini lascia il San Camillo: l’attore trasferito al Santa Lucia per la riabilitazione Dele Alli dà fuoco alla maglia dell’Arsenal in diretta, tifosi infuriati Automobilista falciato in autostrada sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo Intesa-Mps, tutte le novità del documento di offerta: dalla soglia del 50% alla partita Mediobanca, ecco il piano per Siena Eternit bis, Cassazione dispone un nuovo appello per Schmidheiny Raffaele De Rosa lascia Forza Italia: “Guardo a Cateno De Luca” Salute, Scala (Aipo): “3,5 milioni di italiani con Bpco, 100mila ricoveri l’anno” Lavoro, Cafà (FonARCom): “Fondi interprofessionali pronti a diventare attuatori nuove politiche attive” Catania, operaio di 44 anni muore cadendo da un tetto in riparazione Salute, Barbara (Sioechcf): “Poliposi nasale richiede approccio multidisciplinare” Farmaci, Murzilli (Aaiito): “Biologici sono rivoluzione copernicana in asma severa” Bagnaia operato al piede destro: intervento riuscito, ora inizia la riabilitazione Banda della minicar a Roma, Davide Iacopini lascia il San Camillo: l’attore trasferito al Santa Lucia per la riabilitazione
Attualità Campania

Ad Avellino nuove sedi per l’università di Salerno

  • Novembre 12, 2026
  • 0
  • 144
  • 1 Min Read
Ad Avellino nuove sedi per l’università di Salerno

Università di Salerno e Comune di Avellino collaboreranno per nuovi insediamenti universitari nel contesto urbano del capoluogo irpino. Lo prevede un protocollo di intesa firmato oggi e illustrato dal rettore Virgilio D’Antonio con il sindaco Nello Pizza. Oggetto del protocollo è la concessione all’Ateneo della struttura “Ex Macello”, nonché la disponibilità dell’edificio “Ex Scuola Media” nel “Borgo Ferrovia”, compresa l’adiacente struttura sportiva, quali sedi di formazione e ricerca dell’università di Salerno nella città di Avellino. “Portare l’università sul territorio – ha detto D’Antonio – significa costruire con l’amministrazione comunale un progetto integrato. Attualmente ci identifichiamo per i due campus di Fisciano e di Baronissi. È chiaro che nel momento in cui riusciremo a inanellare queste due iniziative, evidentemente inaugureremo il terzo mini campus dell’Ateneo, che sarà appunto il campus di Avellino”. “Avremo una università con una presenza importante in città – ha aggiunto il sindaco Pizza – Una grande occasione per contrastare lo spopolamento. Una grande opportunità per i nostri giovani di restare ad Avellino per provare a costruire un futuro anche nella loro città”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Tommaso D'Angelo
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Tommaso D'Angelo
Aprile 18, 2013
Attualità Cronaca

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Tommaso D'Angelo
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Tommaso D'Angelo
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Tommaso D'Angelo
Aprile 24, 2013