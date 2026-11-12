Ad Avellino nuove sedi per l’università di Salerno

Università di Salerno e Comune di Avellino collaboreranno per nuovi insediamenti universitari nel contesto urbano del capoluogo irpino. Lo prevede un protocollo di intesa firmato oggi e illustrato dal rettore Virgilio D’Antonio con il sindaco Nello Pizza. Oggetto del protocollo è la concessione all’Ateneo della struttura “Ex Macello”, nonché la disponibilità dell’edificio “Ex Scuola Media” nel “Borgo Ferrovia”, compresa l’adiacente struttura sportiva, quali sedi di formazione e ricerca dell’università di Salerno nella città di Avellino. “Portare l’università sul territorio – ha detto D’Antonio – significa costruire con l’amministrazione comunale un progetto integrato. Attualmente ci identifichiamo per i due campus di Fisciano e di Baronissi. È chiaro che nel momento in cui riusciremo a inanellare queste due iniziative, evidentemente inaugureremo il terzo mini campus dell’Ateneo, che sarà appunto il campus di Avellino”. “Avremo una università con una presenza importante in città – ha aggiunto il sindaco Pizza – Una grande occasione per contrastare lo spopolamento. Una grande opportunità per i nostri giovani di restare ad Avellino per provare a costruire un futuro anche nella loro città”.
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