Salernitana, Cosmi valuta i progressi

di Marco De Martino

SALERNO – La vittoria di Crotone, la seconda consecutiva, ha certificato i progressi della Salernitana 2.0 targata Cosmi. Dopo l’inizio shock, con il pareggio casalingo con il Catania e la sconfitta di Caserta, i granata stanno cominciando a seguire le direttive del vulcanico Serse, il quale a sua volta sta iniziando a conoscere meglio e, dunque, ad impiegare correttamente, il materiale umano a propria disposizione. Sul piano tattico la Salernitana resta ancora un cantiere aperto, ma il secondo tempo della gara dello Scida ha fornito preziose indicazioni al tecnico granata. “Nel primo tempo ci ho messo del mio per complicare la vita ai ragazzi schierando la squadra con un modulo non appropriato” ha sentenziato Cosmi nell’immediato dopo partita di Crotone. Ed infatti il 4-3-2-1 iniziale ha messo alle corde Lescano e compagni che hanno subito costantemente la pressione del Crotone salvandosi faticosamente e con un pizzico di fortuna. Poi, dopo l’intervallo, la svolta: fuori una punta, Molina, e dentro un esterno, Longobardi, con il ritorno alla difesa a tre in un 3-5-1-1 che ha subito dato i frutti sperati. Al di là del gol partita di Achik, a convincere è stata la compattezza della squadra che non ha più sofferto il Crotone, andato al tiro solo nel finale ed in occasione di mischie concitate. Cosmi, dunque, potrebbe decidere, già contro il Team Altamura lunedì prossimo all’Arechi, di tornare all’antico affidandosi al modulo che, storicamente, gli è più caro. “Lo conosco meglio di mia moglie…” scherzò Cosmi dopo la gara con il Latina e, nel prossimo turno casalingo, anche grazie al rientro dalla squalifica di Capomaggio, Anastasio e Golemic (mentre sarà assente Quirini che oggi sarà squalificato), il tecnico potrebbe valutare nuovamente questa opzione tattica dopo averla accantonata per un po’. Cosmi inizierà a pensarci a partire da oggi pomeriggio quando, alle 16 al Mary Rosy, il gruppo si ritroverà per la ripresa degli allenamenti.