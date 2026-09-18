Salernitana, Cosmi prepara novità in formazione

di Marco De Martino

SALERNO – Serse Cosmi (nella foto di Gambardella) contro il Giugliano è pronto a ritoccare la Salernitana. Nessuno stravolgimento di formazione ma il tecnico medita un cambio per reparto: in rampa di lancio Zoia in difesa, Gyabuaa in mediana e Lescano in avanti. Le ultime decisioni arriveranno dopo la rifinitura di oggi pomeriggio. Nel frattempo la Salernitana ieri ha lavorato al Mary Rosy in vista del derby contro i partenopei in programma domani sera alle 20:30 allo stadio Arechi: il gruppo ha svolto un’attivazione tecnica seguita da un lavoro dedicato alla tattica. Serse Cosmi sta lavorando sulle possibili variazioni rispetto all’ultimo undici, con l’idea di ritoccare un elemento per reparto. Indicazioni che dovranno trovare conferma nella rifinitura di questo pomeriggio (inizio ore 17), ultimo appuntamento utile per il tecnico prima di sciogliere le riserve. Saranno ancora una volta assenti i calciatori ancora in infermeria. Hanno lavorato ancora a parte Marco Capuano e Kees de Boer, mentre Malik Djibril e Jonas Heinz hanno proseguito il programma tra palestra e terapie. Per quanto riguarda le possibili novità, in difesa è Zoia a scalare le gerarchie e a candidarsi per una maglia dal primo minuto al posto di Anastasio. In mediana, invece, Gyabuaa è in rampa di lancio con Vitale che potrebbe rifiatare, mentre in avanti Lescano potrebbe rappresentare la novità offensiva al posto di D’Ursi. Per il resto Cosmi dovrebbe confermare il 4-4-2 e gran parte degli uomini scesi in campo dal 1’ nelle ultime tre partite.