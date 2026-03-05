Salernitana, Cosmi cerca la svolta a Caserta

di Marco De Martino

SALERNO – Mentre a pochi chilometri di distanza, al Vigorito, Benevento e Catania si giocheranno lo spareggio per la prima posizione in classifica (sigh…), al Pinto di Caserta la Salernitana cercherà di eliminare, dalla corsa alla terza posizione in classifica, una delle possibili concorrenti, la rampante Casertana di mister Coppitelli. Non sarà semplice per i granata, in un ambiente a dir poco ostile, avere la meglio dei falchetti, una squadra che, al netto della rovinosa caduta di domenica scorsa a Siracusa, ha dimostrato di avere dei valori importanti in questa stagione. Serse Cosmi, nell’immediato dopo partita di Salernitana-Catania, aveva chiesto ai suoi maggiore qualità. Per riuscire ad emergere da una classifica fattasi progressivamente difficile, i granata hanno assoluto bisogno di soluzioni più incisive, in particolar modo dalla cintola in su. Ed è per questo che il tecnico granata ha intenzione, questa sera contro la Casertana, di lanciare per la prima volta nella mischia dal 1’ Mirko Antonucci. Il trequartista scuola Roma, nello spezzone di partita giocato contro il Catania, ha fatto intravedere le sue potenzialità, entrando nell’azione che aveva portato al gol di Villa, poi annullato per fuorigioco, ed in quella che poteva far guadagnare alla Salernitana un rigore a tempo scaduto per il pestone ricevuto da Di Tacchio. Antonucci potrebbe dunque andare ad affiancare, nel reparto offensivo, Facundo Lescano in una coppia d’attacco inedita. L’argentino, dopo aver siglato quattro gol nelle sue prime cinque apparizioni in maglia granata, è rimasto all’asciutto negli ultimi 180’ e potrebbe essere il primo a beneficiare della presenza di Antonucci, abile a saltare l’uomo ed a fornire assist invitanti. L’ex Cittadella e Bari dovrebbe dunque rimpiazzare un Molina, apparso generoso ma molto affaticato, nell’undici titolare che stasera scenderà in campo contro la Casertana. Per il resto Serse Cosmi dovrebbe riproporre buona parte della formazione che ha fermato domenica scorsa gli etnei all’Arechi. Confermata, davanti a Donnarumma, la linea a tre formata da Berra, Matino e Arena, mentre a centrocampo, con Capomaggio ed un Gyabuaa convocato ma non al meglio (in caso di forfait al suo posto ci sarebbe Tascone), Anastasio dovrebbe partire dall’inizio con Villa ancora in posizione di mezzala sinistra e con, a destra, Quirini che potrebbe far rifiatare Longobardi. Qualche cambio inevitabile, anche per far fronte ai tanti impegni ravvicinati, ma anche una formazione nel segno della continuità per Cosmi che ha assoluto bisogno di trovare delle certezze e nel minor tempo possibile. Ed il derby di Caserta, in tal senso, potrebbe rivelarsi davvero prezioso…