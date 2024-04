Salernitana, con Dia scontro finale

Altro che accordo, le parti restano molto distanti e il rischio di arrivare alla rottura finale è concreto. C’è ancora tensione tra la Salernitana e Boulaye Dia. Il dialogo tentato negli ultimi giorni non ha portato a nulla se non ad un irrigidimento delle rispettive posizioni. La lunga stagione dell’attaccante senegalese, iniziata male e proseguita peggio, potrebbe concludersi con lo scontro finale. Quello che si prefigura al termine del campionato, in vista del mercato estivo. Quest’anno Dia ha fatto parlare di sé più per le vicende extra-campo. Era chiara la sua intenzione di voler giocare altrove, posizione ribadita più volte e che metterà come condizione inevitabile nel prossimo mercato. Ma a che prezzo? La Salernitana non ha intenzione di svendere il suo principale patrimonio economico in organico, sul quale ha investito 12 milioni di euro per il riscatto dal Villareal (prima rata già pagata, seconda da pagare entro giugno, terza nel 2025) senza dimenticare le spese per prestito oneroso dell’anno scorso, ingaggio del giocatore e commissioni dei procuratori. Dia vorrà andare via ma il club granata attende il suo tornaconto economico, che sarà senza dubbio inferiore rispetto a quanto ipotizzato in passato. Per evitare di arrivare allo scontro finale, la Salernitana e Dia, attraverso i loro legali, stanno dialogando ancora ma, per il momento, senza alcun risultato. Resta in piedi l’istanza presentata al Collegio Arbitrale che dovrà pronunciarsi entro il 24 maggio, data posticipata su richiesta di ambo le parti considerato il tentativo in corso di trovare un accordo prima della sentenza. Non è da escludere che il percorso legale vada oltre questa data con il possibile appello presentato dopo la pronuncia del Collegio Arbitrale.