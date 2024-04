Ance , nomina gruppo giovani Salerno

L’Ance Aies ha un nuovo direttivo per la componente Gruppo Giovani Salerno. Entusiasmo palpabile ed un chiaro impegno per promuovere lo sviluppo e l’eccellenza nel settore edilizio della regione tra gli obiettivi della nuova Squadra. Presidente di Ance Giovani è Stefano Di Sessa presentatosi al voto con un ambizioso programma in cui sono state delineate le strategie per affrontare le sfide del settore e cogliere le opportunità emergenti. Unitamente all’elezione del nuovo Presidente del Gruppo Giovani, sono state assegnate le deleghe sia a livello nazionale che regionale, formati i nuovi gruppi di lavoro al fine di garantire un’impostazione efficace e mirata. Un momento significativo, nel corso dei lavori, è stato rappresentato dalla presenza dei presidenti delle territoriali di Napoli e Avellino e dal saluto della presidente nazionale del Gruppo Giovani, Angelica Donati questo a testimonianza della forte unione e grande collaborazione tra le diverse realtà, tutte unite nel perseguire obiettivi comuni per il progresso del settore. Il presidente di Ance Aies Salerno, Fabio Napoli, nel suo saluto ha augurato buon lavoro a tutti i giovani presenti con l’auspicio che i giovani possano sempre più assumere un ruolo da protagonisti nell’associazione territoriale. Dopo l’incontro è stato condiviso un momento conviviale presso la cantina di San Salvatore, a testimonianza di un legame già solido al fine di consolidare lo spirito di squadra che guiderà il lavoro del nuovo direttivo nei prossimi anni. Con l’elezione del nuovo presidente del Gruppo Giovani, Stefano Di Sessa, L’ Ance Aies Salerno si impegna a mantenere ferma la sua posizione apicale all’interno del sistema, punto di riferimento per l’innovazione, la qualità e lo sviluppo sostenibile nel panorama edilizio, sensibile al benessere e alla crescita economica della comunità salernitana.