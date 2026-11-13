Piscina Arbostella, il sindaco ammette: lo stop per carenze igieniche

di Erika Noschese

Non soltanto interventi di manutenzione, come inizialmente annunciato dal Comune di Salerno, ma una chiusura disposta per motivi igienico-sanitari. È quanto emerge dall’ordinanza sindacale firmata ieri, 12 novembre, che dispone la sospensione delle attività della piscina comunale Arbostella, gestita dalla società Salerno Solidale. Il provvedimento arriva dopo il sopralluogo congiunto effettuato il 10 novembre dal personale dell’Asl Salerno e dai carabinieri del Nas, durante il quale sono state riscontrate criticità igienico-sanitarie tali da richiedere l’interruzione delle attività a tutela della salute pubblica. Una situazione ben diversa rispetto a quella prospettata inizialmente dall’amministrazione comunale, che aveva ricondotto lo stop dell’impianto alla necessità di effettuare lavori di manutenzione, senza fare riferimento alle problematiche emerse durante i controlli. L’11 novembre, infatti, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl ha trasmesso al Comune il verbale dell’ispezione, chiedendo formalmente al sindaco di adottare un provvedimento di sospensione. Gli operatori sanitari avevano già disposto il divieto di utilizzo della piscina, procedendo anche al prelievo di campioni per gli accertamenti chimico-fisici e microbiologici, i cui risultati sono ancora attesi. Intanto, la vicenda è approdata anche in commissione Sport su sollecitazione del consigliere comunale di opposizione Gabriele Casaburi, che ha chiesto la convocazione della presidente di Salerno Solidale, Mena Arcieri, per fare chiarezza su quanto accaduto e sulle condizioni dell’impianto. Un passaggio istituzionale che punta ad approfondire le ragioni della chiusura, le criticità riscontrate dagli organi di controllo e gli interventi necessari per consentire la ripresa delle attività. Al centro dell’attenzione anche la gestione della struttura e le informazioni fornite agli utenti, che si sono ritrovati improvvisamente impossibilitati a usufruire della piscina. L’ordinanza impone la sospensione immediata di tutte le attività natatorie e vieta l’accesso agli ambienti interessati, fatta eccezione per il personale autorizzato a eseguire gli interventi necessari. La società Salerno Solidale ha indicato il prossimo 21 novembre come data prevista per il completamento dei lavori di adeguamento. Una scadenza che, tuttavia, non coincide necessariamente con la riapertura della struttura: per tornare ad accogliere gli utenti sarà indispensabile una nuova verifica dell’Asl, che dovrà accertare il superamento delle criticità e rilasciare una valutazione favorevole, anche alla luce degli esiti delle analisi. Intanto, ieri mattina, l’assessore comunale allo Sport, Nino Savastano, ha assicurato che l’impianto riaprirà presto, cercando di rassicurare le famiglie e gli utenti che frequentano abitualmente la struttura. Resta però il nodo delle condizioni igienico-sanitarie che hanno determinato lo stop e, soprattutto, quello della comunicazione iniziale dell’amministrazione comunale. Perché, mentre ai cittadini venivano annunciati interventi di manutenzione, dagli accertamenti degli organi sanitari emergeva un quadro che ha reso necessaria un’ordinanza urgente a tutela della salute pubblica. La riapertura, dunque, resta subordinata al completamento degli interventi e al via libera dell’Asl. Nel frattempo, famiglie, atleti e utenti attendono risposte certe sui tempi di ripristino di un impianto sportivo importante per la città.