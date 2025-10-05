Salernitana-Cavese, un derby che vale doppio

Ci sono partite che non sono come le altre. Ci sono sfide che parlano di storia, di rivalità, di identità. Il derby tra Salernitana e Cavese appartiene a questa categoria speciale, fatta di emozioni che si tramandano di generazione in generazione. Una partita che accende la città, che la fa vibrare di orgoglio e passione. Ma proprio perché è un derby, perché tutti noi ci sentiamo parte di questa storia, oggi è più che mai necessario dimostrare che la Salernitana e il suo popolo sanno vivere la passione calcistica con calore, ma anche con rispetto e civiltà. Non possiamo permettere che la nostra immagine venga macchiata da episodi che non ci rappresentano. In questi giorni, come tutti sanno, sono in valutazione al Viminale le istanze presentate dall’onorevole Pino Bicchielli e dalla stessa U.S. Salernitana per la revoca del divieto di trasferte imposto ai tifosi granata. Una richiesta che nasce dall’amore per la squadra e per la città, e che vuole ridare dignità e voce a migliaia di appassionati che nulla hanno a che vedere con i comportamenti sbagliati di pochi. Ecco perché il derby con la Cavese è una prova importante non soltanto sul campo, ma anche sugli spalti. Il nostro tifo è chiamato a dimostrare, ancora una volta, quello che è davvero: una passione autentica, un calore unico, una bellezza che ha sempre distinto la tifoseria granata. È il momento di mostrare a tutti che Salerno merita di tornare a seguire la propria squadra anche lontano dall’Arechi, perché sa farlo con compostezza, energia positiva e amore vero per il calcio. Chi ama la Salernitana sa che questa maglia va difesa con la voce, con i cori, con i colori, ma mai con gesti che rischiano di danneggiare la squadra e la città. Oggi abbiamo l’occasione di scrivere una pagina di maturità collettiva, di trasformare la passione in esempio, di dimostrare che la nostra curva e i nostri tifosi non sono solo tra i più caldi d’Italia, ma anche tra i più corretti. Il derby di domenica, allora, vale doppio. Vale i tre punti che ci servono per restare in alto, ma vale anche come prova di credibilità davanti alle istituzioni che stanno valutando se restituire ai granata la libertà delle trasferte. È un’occasione che non possiamo sciupare. Che sia dunque un derby di festa, di cori e di colori, di sostegno incondizionato ai nostri ragazzi in campo. Che sia la dimostrazione che Salerno non ha nulla da temere da nessuno, perché il suo tifo è passione, è identità, è comunità. Facciamolo per noi, per la nostra squadra, per la nostra città. Facciamolo per la Salernitana, che merita di essere accompagnata ovunque, in ogni stadio d’Italia, da quella marea granata che è da sempre il suo cuore pulsante.