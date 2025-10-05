‘Amici’, Gaia e Sarah Toscano ospiti oggi domenica 5 ottobre di Maria De Filippi

(Adnkronos) – Oggi, domenica 5 ottobre, alle 14.00 su Canale 5, torna l’appuntamento con 'Amici', il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventiquattresima edizione. Nel secondo appuntamento stagionale, spazio alla nuova classe composta da 18 allievi: 10 cantanti e 8 ballerini, suddivisi tra le cattedre di Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini ed Emanuel Lo. Per la categoria canto, in gara Riccardo, Penelope, Plasma, Valentina, Michele, Michelle, Flavia, Frasa, Gard e Opi. Per la danza, si esibiranno Emiliano, Tommaso, Maria Rosaria, Alex, Matilde, Anna, Pierpaolo e Alessio. A giudicare le performance musicali saranno Ilary Blasi e Paola Turci, mentre per la danza tornano in studio i coreografi Garrison Rochelle e Kledi Kadiu. Superospiti della puntata: la cantautrice multiplatino Gaia, che presenterà il suo nuovo singolo 'Nuda' (Columbia Records/Sony Music Italy), e Sarah Toscano, giovane promessa del pop italiano, che proporrà un medley dei brani 'Maledetto ti amo' e 'Semplicemente' (insieme a Mida), tratti dal suo album 'Met gala', uscito il 3 ottobre per Warner Music Italy. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
