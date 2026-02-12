Salernitana, Carriero ko un mese: lesione al bicipite femorale - Le Cronache Salernitana
Agropoli. Giustizia per il sì, sabato c’è Catello Maresca
C. S. Giorgio: open day straordinari e tariffa agevolata per il rinnovo delle carte d’identità.
Passano a 8 i casi di scabbia al Ruggi
Frana a Marina di Vietri: nessuna persona coinvolta
Salernitana

Salernitana, Carriero ko un mese: lesione al bicipite femorale

  • Febbraio 12, 2026
Salernitana, Carriero ko un mese: lesione al bicipite femorale

Brutte notizie per la Salernitana: Giuseppe Carriero resterà fuori per almeno un mese. Gli accertamenti a cui si è sottoposto il centrocampista, dopo il problema accusato nella gara contro il Casarano, hanno evidenziato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già avviato il percorso riabilitativo.

Carriero salterà certamente il derby di sabato e le successive sfide contro Monopoli, Catania, Casertana e Latina. Il possibile rientro è fissato per il 15 marzo contro il Crotone, gara che potrebbe segnare il suo ritorno in campo.

Nessuna preoccupazione, invece, per Ismail Achik, che ha smaltito il problema accusato martedì e dovrebbe essere regolarmente convocato per la trasferta contro la Cavese.

