Ruggi di Salerno, tre casi di scabbia

La Direzione Aziendale dell’ospedale Ruggi di Salerno comunica che, a seguito del riscontro di alcuni casi di scabbia, sono state immediatamente attivate tutte le procedure previste dai protocolli epidemiologici per il controllo e la sorveglianza sanitaria.

In particolare, le notifiche alle autorità sanitarie territoriali (ASL) sono state trasmesse nei tempi stabiliti dalla normativa vigente. Sono state inoltre diramate e applicate le procedure interne per l’isolamento dei pazienti coinvolti, mentre è stata disposta una sanificazione straordinaria e approfondita degli ambienti, delle superfici e degli arredi interessati.

Attualmente si registrano tre casi isolati, distribuiti in altrettanti reparti. Nel reparto di Cardiologia, cinque operatori socio-sanitari (OSS) sono risultati positivi e sono stati posti in sorveglianza domiciliare con relativa terapia.

