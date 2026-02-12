Ue, Confeuro: “Bene pacchetto vino. Tutela filiera sia priorità costante” - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Ue, Confeuro: “Bene pacchetto vino. Tutela filiera sia priorità costante”
Siano. Di Benedetto e il progetto sociale
Verdi. Gallo è l’Avvocato Malinconico
Ospedale di Agropoli: “Altrove si lavora e noi attendiamo”

Ue, Confeuro: “Bene pacchetto vino. Tutela filiera sia priorità costante”

  • Febbraio 12, 2026
  • 0
  • 128
  • 2 Min Read

“Via libera del Parlamento europeo al pacchetto vino: dal dealcolato all’enoturismo fino all’export, con maggiori risorse in aiuto dei piccoli e medi produttori. Il provvedimento, approvato a Strasburgo, rappresenta una prima importante risposta alle criticità che il settore vitivinicolo sta attraversando, dalla gestione degli eventi meteorologici estremi alla necessità di adattarsi a un mercato in continua evoluzione. Confeuro dunque accoglie con soddisfazione e interesse questa misura, che va nella direzione di rafforzare e modernizzare il comparto. In particolare, risultano significativi gli strumenti volti a favorire la diversificazione dell’offerta commerciale e le misure dedicate alla promozione del vino sui mercati internazionali, con interventi mirati a sostegno dei piccoli e medi produttori. Tali azioni, supportate da importanti cofinanziamenti dell’Unione europea e degli Stati membri, possono rappresentare un’opportunità concreta di crescita e competitività per l’intera filiera. Il nostro auspicio – dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro, Confederazione degli Agricoltori Europei – è che questo provvedimento produca rapidamente effetti tangibili per il rilancio di un settore strategico per l’Italia e per l’Europa. Il pacchetto vino costituisce un primo, importante passo verso politiche europee sempre più strutturate per la valorizzazione del comparto vitivinicolo. È fondamentale che la tutela e il sostegno della filiera restino una priorità costante nell’agenda dell’Unione, garantendo strumenti efficaci per affrontare le sfide ambientali ed economiche e per rafforzare la presenza del vino europeo sui mercati globali”, conclude il presidente Confeuro, Andrea Tiso.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Attualità Salerno

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013