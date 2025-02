Salernitana, caos biglietti a Carrara:

Cresce la polemica tra i tifosi della Salernitana per il prezzo dei biglietti nel settore ospiti dello Stadio dei Marmi di Carrara. Contrariamente a quanto annunciato dalla Carrarese, il costo del tagliando per il match di sabato non è di 15 euro, ma di 22 euro, con un aumento di ben 7 euro che ha scatenato malumori tra i sostenitori granata.

La società campana, dopo aver raccolto le segnalazioni dei tifosi, ha contattato il club toscano per chiarire la questione. La Carrarese ha dichiarato di non essere a conoscenza dell’aumento e ha attribuito l’errore alla piattaforma TicketOne, garantendo di non voler speculare sui tifosi avversari.

Il club gialloblù sta ora lavorando per trovare una soluzione e risarcire i 620 supporters granata che hanno già acquistato i tagliandi a prezzo maggiorato