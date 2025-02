Salernitana. Buon compleanno Presidente Orilia

Oggi il più grande tifoso vivente della Salernitana, un simbolo per Salerno e la salernitanità compie gli anni. Per Salvatore Orilia si aprono le porte dei 77 anni di età ma lui rimane per entusiasmo e passione davvero un ragazzino. La squadra granata è da sempre la sua vita e fa parte ormai a tutti gli effetti della sua famiglia. Rispettato e ascoltato da intere generazioni di tifosi granata ormai da 15 anni, l’esuberanza di Salvatore va al di là di ogni considerazione visto che è sempre rispettato come un padre e quando parla di Salernitana lo fa con cognizione di causa, senza banalità. consapevole che la squadra di calcio è e rappresenta da sempre uno spartito della sua vita. Salvatore è stato presidente del centro di coordinamento club granata facendogli raggiungere vette altissime, attualmente è presidente di un sodalizio prestigioso come il Salerno club 2010 e considera il suo club come una famiglia ed i soci gli vogliono bene rispettandolo per questo importante ruolo che ricopre. Sta soffrendo tanto in questi mesi per la squadra del cuore che, dopo la retrocessione dalla serie A in questo campionato di serie B non ha ancora trovato la giusta collocazione. Ma lui è tranquillo che la sua tanto amata Salernitana si tirerà presto fuori da questa difficile situazione di classifica. E oggi festeggia questa giornata importante, il suo compleanno, oltre che in famiglia, con la dolce consorte signora Giuseppina, i figlioli ed i nipoti anche con i soci del Salerno club 2010. Caro Salvatore auguri da tutti noi di Cronache e in particolare dal nostro direttore Tommaso D’Angelo.