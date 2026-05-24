Salernitana-Brescia: le formazioni

La formazione della Salernitana

Per il delicato appuntamento playoff, Cosmi conferma l’assetto che ha consentito ai granata di superare il Ravenna nel turno precedente. La Salernitana scende in campo con il modulo 3-4-1-2: davanti al portiere Donnarumma agiscono Matino, Golemic e Anastasio.

A centrocampo spazio alla coppia De Boer-Tascone, con Cabianca e Villa sugli esterni. In avanti Ferraris agirà da trequartista alle spalle del tandem offensivo composto da Lescano e Ferrari, chiamati a garantire peso e profondità all’attacco granata.

Le scelte dell’Union Brescia

Situazione più complicata per il tecnico Miter Corini, costretto a rinunciare a diversi elementi tra cui Di Molfetta, De Francesco, Pasini, Sorensen e Spagnoli. Recuperati invece Marras, Balestrero e Guglielmotti.

Nel nuovo assetto difensivo Balestrero arretra accanto all’ex Silvestri e a Rizzo, con Gori tra i pali. Sulle fasce agiranno Cisco e De Maria, mentre in mediana spazio a Mercati e Zennaro. In avanti Mallamo e Cazzadori supporteranno Crespi.

L’obiettivo della Salernitana è sfruttare il fattore campo e l’entusiasmo dell’Arechi per indirizzare il doppio confronto e continuare la corsa verso la promozione.

SALERNITANA-UNION BRESCIA – ANDATA SEMIFINALE PLAYOFF, SERIE C – STADIO ARECHI (SALERNO) – ORE 21