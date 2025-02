Salernitana, Breda : Regalato un tempo

Il tecnico della Salernitana, Roberto Breda, ha analizzato il pareggio 1-1 contro il Frosinone, soffermandosi sulle difficoltà iniziali della squadra e sulla reazione nella ripresa.

“Siamo partiti contratti, con la paura di sbagliare, perdendo tempi di gioco, aggressività e fiducia”, ha ammesso Breda. “Il Frosinone è partito meglio e ha meritato il vantaggio. Poi c’è stata una reazione da squadra vera, con diverse occasioni create, ma continuiamo a non avere continuità per tutti i 90 minuti. Questo ci penalizza, perché rincorriamo sempre e non sempre si riesce a rimontare”.

Sulle scelte tattiche e di formazione, Breda ha spiegato: “Abbiamo provato a cambiare qualcosa, passando al 3-4-2-1. L’importanza della gara si è fatta sentire e abbiamo regalato un tempo. Nella ripresa, invece, abbiamo perso quella paura di sbagliare. Ora non servono colpevoli, ma unità: la squadra è viva, non molla e siamo solo a tre punti dalla zona salvezza diretta”.

Un passaggio anche sulla sostituzione di Reine-Adélaïde: “L’ho visto in difficoltà contro un centrocampo molto intenso e ho deciso di cambiarlo per dare un segnale alla squadra. Non era contento, ma poi è rientrato. Nei prossimi giorni parleremo”.