Auto in fiamme. La Salernitana «condanna ogni atto intimidatorio»

La vettura, in uso a un calciatore granata, è stata gravemente danneggiata dal rogo. La Polizia indaga sulle cause. Il club esprime solidarietà ai tesserati e chiede una presa di posizione pubblica contro la violenza.

La Salernitana interviene con una nota dopo l’incendio che nella notte ha gravemente danneggiato un’auto in uso a un suo calciatore. La vettura era parcheggiata in viale Verdi, nella zona orientale di Salerno. Il bagliore delle fiamme e l’odore del fumo hanno svegliato i residenti. I vigili del fuoco hanno domato il rogo prima che si propagasse agli altri veicoli in sosta.

Gli agenti della Sezione Volanti della Polizia di Stato hanno effettuato i primi rilievi. Tra gli elementi al vaglio ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Le cause dell’incendio restano da accertare. Gli investigatori valutano sia l’ipotesi accidentale sia quella dolosa.

Nel comunicato, il club definisce l’episodio un «vile danneggiamento», esprime vicinanza ai propri tesserati e invita tutto l’ambiente granata a prendere pubblicamente posizione contro ogni forma di intimidazione.

Il comunicato integrale dell’U.S. Salernitana 1919

«L’ U.S. Salernitana 1919, in tutte le sue componenti, si stringe con fermezza attorno ai propri tesserati a seguito dei gravi episodi degli ultimi giorni, culminati la scorsa notte nel vile danneggiamento dell’autovettura di uno di loro.

Nel riporre piena fiducia nelle autorità competenti affinché individuino al più presto i responsabili, il club condanna con assoluta durezza ogni atto intimidatorio. Questi gesti inqualificabili sono totalmente estranei alla storia e alla passione che la città di Salerno ha sempre dimostrato. Il calcio è prima di tutto rispetto, lealtà, condivisione e sano agonismo: principi sacri che non possono e non devono mai essere calpestati da prevaricazione o paura.

L’U.S. Salernitana 1919 auspica una presa di posizione netta, pubblica e immediata da parte di tutto l’ambiente: tra chi vive lo sport con passione e chi sceglie l’intimidazione non può esistere alcuna zona grigia. I violenti vanno isolati e allontanati senza esitazioni, affinché non trovino mai più spazio né alibi intorno ai colori granata. Chi ama davvero la Salernitana ha oggi il dovere morale di fare quadrato respingendo ogni forma di violenza per garantire alla squadra la serenità necessaria ad affrontare le prossime sfide».