Eboli trionfa con i suoi allievi e il maestro Nigro

Al RDS Stadium di Genova Domenica 24 Novembre è andato in scena uno di quegli appuntamenti di eccezionale livello sportivo le cui discipline stanno facendo breccia tra le nuove leve dei giovani ebolitani. Sotto la guida di un campione, pluripremiato dello sport da combattimento, istruttore e titolare della Palestra Banzai in Eboli, Angelo Nigro, in una giornata memorabile, ha condotto i suoi allievi in una incredibile giornata di sport. “Sono rimasto entusiasta e quasi incredulo quando ho ricevuto la notizia che eravamo stati scelti, o meglio che la nostra palestra aveva acquisito l’onore di partecipare a queste serie di incontri di carattere internazionale in un tour di grande importanza. Non è facile partecipare a questi avvenimenti se non si esprime una vera qualità, noi siamo stati scelti come un’importante scuola formativa con conosciuti valori sportivi, facendo breccia nelle sedi istituzionali dello sport nazionale e raggiungendo in tal modo un nome di grande popolarità a livello federale. Rivolgiamo da sempre attenzione ai giovani atleti che praticano queste discipline inserendoli nel mondo dello sport e del sociale. Sono ulteriormente felice perché a Genova uno dei nostri allievi, che da poco si è affacciato alla cultura dello sport da contatto, ha combattuto contro una promessa della boxe Light, che corrisponde al nome di Lorenzo Berlusconi, nipote dello scomparso Silvio Berlusconi nostro ex Presidente del Consiglio e figlio di PierSilvio. Infatti il mio allievo Angelo Fortunato, per il peso che corrispondeva alla gara in programma, ha partecipato ai 3 round della gara di Boxe, valido per l’International Cup di Boxe light, contro un ragazzo molto preparato. E’ stato un bellissimo match con Lorenzo Berlusconi che se lo è aggiudicato contro il mio giovane allievo in una gara esemplare, conquistando le attenzioni degli organizzatori e i complimenti degli avversari – afferma con grande entusiasmo il maestro Nigro“. Lorenzo Berlusconi aveva trionfato in una straordinaria prestazione valida per il campionato nazionale di Boxe il 19 maggio scorso in un incontro che si era tenuto ancora una volta nella città ligure, sede che si presta ottimamente per queste serie di esibizione della federazione sportiva, a 13 anni si è aggiudicato il titolo nella categoria Boxe light “umiltà e impegno nello sport e nella vita, sono felice che mio figlio si dedichi agli sport da combattimento, veicoli di valori importanti. Il combattimento insegna l’umiltà – diceva il padre Piersilvio Berlusconi in una recente intervista, anch’esso da sempre appassionato degli sport da combattimento e fierissimo del figlio Lorenzo”. Una grande giornata nel palazzetto dello Sport di Genova ha visto di scena una squadra che ha portato in alto il nome e i colori di Eboli, consegnando lo scettro di città outsider in queste discipline, un ruolo di cui gli ebolitani ne devono andare fieri, alla luce delle ottime prestazioni ottenute alla presenza di un parterre di eccezione. Ottimo è stato il risultato del campioncino ebolitano Gerardo lemmo che mantenendo le sue promesse di atleta di grande capacità tecniche, ha sconfitto il suo avversario nella categoria 56 kg di Boxe Light e partecipando pure all’incontro di boxe in programma, risultando anche in questo match vincitore. Fiero il padre Alessandro che presente al match è stato avvicinato da Piersilvio Berlusconi ricevendone le congratulazioni: ”per me è stato un magnifico momento e un orgoglio personale aver ricevuto i complimenti da un personaggio di grande rilevanza nazionale. Sono ulteriormente felice per l’ennesima prova di mio figlio che ancora una volta ha portato in alto il nome della Eboli sportiva – dice il padre di Gerardo Lemmo vincitore del match contro il giovane Pietro Bazzino della scuola di Boxe di Savona”. Negli altri incontri Niccolò D’Amato conferma la sua bravura nel kick boxing sconfiggendo l’avversario Mauro Gervaso. In questa formidabile giornata di sport è da segnalare l’ottimo l’esordio della giovanissima Sonia Naponiello 2° Class di Boxe che si è ben contraddistinta nel suo primo incontro per categorie giovanissime ragazze. Buona la prestazione di Nicolas Mastrangelo che, nella boxe Light, ha compiuto un miracolo contro il fortissimo David Julio Mignemi consegnando al suo team, un pareggio importantissimo, che consente all’atleta di affrontare i suoi prossimi incontri con grande fiducia delle proprie capacità tecniche e atletiche . Gli altri risultati sono stati caratterizzati da eccellenti prestazioni che hanno consegnato alla scuola del Maestro Angelo Nigro alcune promesse delle varie discipline che come la Boxe, la Kick boxing, e quelle delle arti marziali, possono assegnare a Eboli il ruolo di antagonista in queste dottrine sportive molto amate dai giovani ebolitani.

Giuseppe Sanfilippo