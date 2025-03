Salernitana. Arbitra Sacchi, numeri negativi

Sarà Juan Luca Sacchi, della sezione di Macerata, a dirigere il match tra Bari e Salernitana, in programma sabato. Ad assisterlo ci saranno Alex Cavallina di Parma e Paolo Bitonti di Bologna, mentre il ruolo di quarto uomo sarà affidato a Ciro Aldi di Lanciano. In sala VAR opereranno Daniele Paterna di Teramo e Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore. I precedenti sono tutti negativi in campionato