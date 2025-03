Casciello (Noi Moderati): bene nomina Bicchielli

“La nomina di Pino Bicchielli, neo presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta per il dissesto idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull’attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall’anno 2019, è una grande occasione per la regione Campania”. Lo scrive in una nota il coordinatore regionale di Noi Moderati in Campania, Gigi Casciello. “Questa terra – sottolinea Casciello – è stata drammaticamente martoriata da condotte criminali ed è stata trascurata, maltrattata da un governo regionale incapace nel dare le giuste risposte. Il lavoro della Commissione e l’attenzione che Bicchielli saprà dare alle tematiche, per la sua competenza ma soprattutto in ragione del suo essere campano, sapranno rendere giustizia alle troppe dimenticanze che hanno penalizzato la nostra regione. A Bicchielli porgo personalmente e a nome del coordinamento regionale in Campania di Noi Moderati auguri di buon lavoro”.