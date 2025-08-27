Salernitana, 4.355 abbonamenti sottoscritti - Le Cronache Salernitana
Salernitana

Salernitana, 4.355 abbonamenti sottoscritti

Salernitana, 4.355 abbonamenti sottoscritti

La Salernitana ha reso noti i dati aggiornati della campagna abbonamenti per la stagione 2025/26: 4.355 tifosi hanno scelto di sottoscrivere la tessera, confermando fiducia e sostegno alla squadra in vista dell’inizio del nuovo campionato.

