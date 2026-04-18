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Salernitana, 180 minuti per i play off

  • Aprile 18, 2026
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Salernitana, 180 minuti per i play off

di Marco De Martino

SALERNO – Con la regular season che volge al termine, la tifoseria granata attende di conoscere il piazzamento finale della Salernitana e, di conseguenza, il nome della prima avversaria ai play off. La squadra di mister Cosmi (nella foto di Gambardella) si appresta ad affrontare la post season di terza serie, un labirinto di emozioni e insidie dove il margine d’errore è ridotto a zero. Analizzando le classifiche dei tre gironi a centottanta minuti dalla fine, il destino dei granata appare sospeso tra la conferma di un quarto posto solido, il rischio di scendere al quinto e la suggestione di un assalto dell’ultimo minuto al podio.
GRANATA AL QUARTO POSTO Allo stato attuale, la Salernitana, quarta per effetto del bilancio degli scontri diretti del Cosenza (vittoria dei granata al San Vito e pari all’Arechi), esordirebbe nel secondo turno della fase riservata al girone di appartenenza. In questo scenario, l’Arechi diventerebbe il fortino per affrontare la peggio classificata tra le reduci del primo turno. I nomi sul tavolo sono quelli di piazze calde come Crotone, Monopoli o Audace Cerignola: squadre che, sebbene distanti in classifica, nei match secchi sanno trasformarsi in avversari ostici, tant’è vero che nessuna delle tre ha perso all’Arechi ed, anzi, le due pugliesi sono riuscite anche ad espugnarlo. Il vantaggio del fattore campo e della qualificazione in caso di pareggio al 90’ sono bonus preziosi che i granata devono blindare.
GRANATA AL QUINTO POSTO Se la Salernitana dovesse chiudere quinta, il suo cammino nei playoff inizierebbe subito, senza saltare il primo turno. In questo caso, l’esordio avverrebbe nella fase dei playoff del girone, dove la quinta classificata affronta in gara secca la decima del girone C: Team Altamura e Atalanta U23 sono al momento le possibili avversarie.
GRANATA AL TERZO POSTO Tuttavia, la speranza dei tifosi granata è ancora quella di superare in extremis la Casertana, distante solo due lunghezze. Un sorpasso all’ultima curva proietterebbe la Salernitana direttamente alla Fase Nazionale come testa di serie. In questo caso i granata inizierebbero il proprio cammino il 10 maggio ma il livello si alzerebbe drasticamente, aprendo la porta a sfide di categoria superiore. Incrociare il Lecco (girone A) o il Ravenna (girone B) significherebbe affrontare compagini che hanno dominato i rispettivi raggruppamenti per lunghi tratti, squadre fisiche e ben organizzate che non regalano nulla. Il percorso verso il ritorno in serie B attraverso i play off sarà una maratona di nervi e condizione atletica. Partire con una settimana di ritardo consentirebbe a Cosmi di recuperare pilastri come Inglese, Berra, Capomaggio e Villa. I quattro infortunati anche ieri hanno lavorato a parte e salteranno i due restanti match in programma, a cominciare da quello di domani sera contro il Picerno all’Arechi. Questo pomeriggio alle 16 la squadra sosterrà la rifinitura, con mister Cosmi che farà così le ultime valutazioni tecniche e tattiche relative alla formazione da schierare.

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