S. Matteo, stasera l’alzata del panno

Iniziano ufficialmente oggi, giovedì 21 agosto, a Salerno, le celebrazioni per la festa patronale di San Matteo che ricorre esattamente tra un mese, il prossimo 21 settembre.
Si comincia stasera con il rito dell’Alzata del panno che, alle 20, sarà issato lungo la facciata interna della cattedrale nel corso della liturgia della Parola, presieduta dall’arcivescovo Andrea Bellandi.
Dopo la lettura di un passo tratto dal Vangelo, scritto dal patrono, il presule rivolgerà ai salernitani un breve saluto augurale .
La cerimonia sarà introdotta, alle 19, dalla celebrazione della messa nella cripta del duomo, proprio all’altare alla tomba dell’apostolo.
Al termine don Felice Moliterno, parroco dell’Unità pastorale “Centro storico” e dunque anche della cattedrale, guiderà la processione che, attraversando via Roberto il Guiscardo, porterà i fedeli al quadriportico del tempio.