S. Egidio del Monte Albino: ladri in azione nella villa dell'omicidio - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Monaldi, Martusciello (Fi), “a Fico regaliamo un telecomando”
S. Egidio del Monte Albino: ladri in azione nella villa dell’omicidio
Salernitana, c’è vita. Battuto il Latina
8 marzo. Chef e donna. La sfida di Luna Tramentozzi
Provincia Sant'Egidio del Monte Albino

S. Egidio del Monte Albino: ladri in azione nella villa dell’omicidio

  • Marzo 8, 2026
  • 0
  • 192
  • 1 Min Read
S. Egidio del Monte Albino: ladri in azione nella villa dell’omicidio

Nemmeno i sigilli apposti dai carabinieri hanno fermato i ladri che, nella scorsa notte, hanno fatto irruzione in una villa di viale Degli Aranci, a Sant’Egidio del Monte Albino. L’abitazione è sotto sequestro da una settimana, a seguito della morte di Franco Vitolo, l’imprenditore 60enne che, secondo la Procura di Nocera Inferiore, è stato ucciso dalla moglie Raffaella Cirillo.

A poche ore dai funerali, celebrati sabato mattina a Pagani, i figli della coppia hanno dovuto subire un nuovo choc. Nella notte tra sabato e domenica, infatti, i ladri hanno fatto irruzione nella villa. Il bottino è ancora in corso di quantificazione. Non è da escludere che i malviventi non si siano nemmeno accorti dei sigilli, in quanto si sono introdotti nella casa da un ingresso secondario.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Liberato Gibboni
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Liberato Gibboni
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Liberato Gibboni
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Liberato Gibboni
Luglio 14, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese Nocerina

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Liberato Gibboni
Luglio 15, 2013