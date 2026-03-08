S. Egidio del Monte Albino: ladri in azione nella villa dell’omicidio

Nemmeno i sigilli apposti dai carabinieri hanno fermato i ladri che, nella scorsa notte, hanno fatto irruzione in una villa di viale Degli Aranci, a Sant’Egidio del Monte Albino. L’abitazione è sotto sequestro da una settimana, a seguito della morte di Franco Vitolo, l’imprenditore 60enne che, secondo la Procura di Nocera Inferiore, è stato ucciso dalla moglie Raffaella Cirillo.

A poche ore dai funerali, celebrati sabato mattina a Pagani, i figli della coppia hanno dovuto subire un nuovo choc. Nella notte tra sabato e domenica, infatti, i ladri hanno fatto irruzione nella villa. Il bottino è ancora in corso di quantificazione. Non è da escludere che i malviventi non si siano nemmeno accorti dei sigilli, in quanto si sono introdotti nella casa da un ingresso secondario.