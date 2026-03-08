Monaldi, Martusciello (Fi), “a Fico regaliamo un telecomando”

“Al presidente della Regione Campania Roberto Fico siamo pronti a regalare un telecomando. Non è una battuta ma un invito molto serio: accenda la televisione e guardi il servizio del Tg1 andato in onda ieri sera”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. “Il servizio della televisione pubblica ha mostrato immagini che hanno colpito profondamente l’opinione pubblica: per il trasporto degli organi venivano utilizzati già anni fa contenitori di vecchia generazione, simili a quelli da picnic, mentre la medicina dei trapianti dispone oggi di sistemi di conservazione hi-tech progettati per garantire controllo costante della temperatura, sicurezza e tracciabilità”. “Ed è ancora più grave ciò che emerge dalle ricostruzioni investigative sul caso del piccolo Domenico: il cuore destinato al bambino è stato trasportato proprio in uno di questi contenitori tradizionali, nonostante l’ospedale Monaldi fosse dotato di contenitori di ultima generazione per il trasporto degli organi. Quei dispositivi, secondo quanto risulta dalle relazioni tecniche trasmesse anche al ministero della Salute, non sarebbero stati utilizzati perché l’équipe non era a conoscenza della loro disponibilità o non aveva ricevuto la necessaria formazione per impiegarli”. “Siamo di fronte a un fatto che lascia sgomenti: tecnologie avanzate presenti ma inutilizzate per carenze organizzative e formative. Non è un dettaglio tecnico, ma un problema grave di gestione e di responsabilità”. “Per questo – conclude il leader degli azzurri campani – il nostro invito a Fico è semplice: guardare quel servizio del Tg1 e pretendere immediatamente verità e responsabilità. La sanità campana non può permettersi zone d’ombra quando in gioco ci sono la vita delle persone e il dolore di una famiglia che chiede soltanto chiarezza”.