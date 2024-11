Russi. Allegro: Via perchè incompatibile con Laurelli

Dopo le dimissioni dal Ruggi, il dottor Giuseppe Allegro fa una serie di precisazioni.

“E’ la dichiarazione di un medico che insieme ad altri sindacati ha proceduto ad esposti documentati contro il dr Laurelli alla procura della repubblica di Salerno e a quella di Napoli

Qualsiasi altra notizia non verificata della sua inconfutabilita sarà oggetto di risarcimento: la incompatibilità tra me e dr Laurelli è palese, inconfutabile, reale, basata su querele relative a falso in atto pubblico, lesioni colpose, omicidio colposo etcetera come lui stesso e il direttore generale hanno ricevuto e sono perfettamente a conoscenza. Quindi le mie dimissioni che non hanno nulla a che fare con danni professionali ( la paziente è il bambino stanno a casa in perfetta salute) e francamente devono ringraziare la mia documentata esperienza di 36 anni di lavoro professionale che si confronta giornalmente con la valutazione del dr Laurelli ( e cioè ZERO in casistica ostetrica al 26 luglio 2023.) .Sono le dimissioni di un medico che non accetta più di lavorare in quell’ambiente

E la commissione riunita ieri ha solo sentenziato la incompatibilità tra me e Laurelli. REALE INCONFUTABILE BASATA SU ESPOSTI CHE in qualità di sindacalista insieme ad altri sindacalisti sono stati presentati e che hanno portato già ad interrogatori miei e di altri da parte di ufficiali di polizia giudiziaria di varie sedi e uffici, firmati da sindacalisti e di cui io sono testimone fondamentale.”.