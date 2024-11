Ruggi, Ferrante incontra Dg D’Amato

«L’ospedale di Salerno presenta criticità, riguardanti anzitutto i reparti di emergenza-urgenza e di rianimazione sui quali grava la carenza di personale medico e infermieristico, che inevitabilmente incidono sulla resa delle prestazioni erogate». Lo ha detto il deputato di Forza Italia e sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, a margine della sua visita presso l’Ospedale salernitano “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” dove è stato accolto dal Direttore Generale Vincenzo D’Amato e della governance dell’Istituto, accompagnato dal segretario provinciale forzista Roberto Celano. «Ho voluto visitare l’ospedale di Salerno, nell’ambito dell’iniziativa promossa da Forza Italia su indicazione del Segretario nazionale Antonio Tajani, per testimoniare la nostra attenzione verso le strutture sanitarie del territorio – ha aggiunto il sottosegretario – Ai cittadini va garantita una rete sanitaria all’altezza delle loro aspettative e per questo occorre intervenire per raggiungere standard adeguati, che tengano conto anche della crescente domanda correlata all’aumento dei volumi turistici che sta investendo il territorio salernitano, che beneficia del potenziamento della rete infrastrutturale e trasportistica su cui stiamo investendo». Ferrante ha dunque ribadito la necessità di mettere la struttura nelle condizioni di operare al meglio a tutela dei pazienti. «Bisogna farlo consapevoli delle sue grandi potenzialità a partire dai brillanti risultati in settori come quello della cardiochirurgia e dell’ortopedia, confermati peraltro anche dal recente report dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Il provvidenziale soccorso di una bimba affetta da una rara e gravissima malattia, avvenuto proprio in queste ore, conferma l’elevata professionalità del personale sanitario. Tuttavia non dobbiamo abbassare la guardia sui punti di vulnerabilità della struttura, che richiedono interventi decisi e mirati per rafforzare l’offerta sanitaria in tutto l’hinterland. Forza Italia ha posto il tema della sanità tra le priorità dell’agenda politica. Mi farò promotore delle istanze che sono emerse durante la mia visita all’ospedale di Salerno – conclude Ferrante – per sollecitare ogni misura utile a valorizzare il lavoro di medici e infermieri della struttura e a salvaguardare la salute dei cittadini nel nostro territorio». Prima della tappa al Ruggi Ferrante ha effettuato un sopralluogo sul cantiere della metro di Salerno, tratta “Arechi – Pontecagnano aeroporto”, dove è stato accompagnato dagli ingegneri Ciro Napoli e Michele Trentadue, rispettivamente Responsabile investimenti e Responsabile progetti Campania di RFI (Gruppo FS). «La mia presenza oggi dimostra quanto alta sia l’attenzione del Governo su questo territorio che, prima con l’apertura dell’aeroporto e presto con la realizzazione della metropolitana come sua parte integrante, sta vivendo una stagione di ascesa nel settore del turismo e di profondo rilancio anche in quella dei trasporti, quale valore aggiunto per la Campania e per il Mezzogiorno tutto», ha detto il Sottosegretario chiarendo che con la consegna a giugno dei lavori relativi alla fermata Asi, e poi a settembre dei lavori delle opere di fase A relativi ai 3 km di tratta tra le stazioni Arechi e Asi «abbiamo raggiunto traguardi importanti, frutto di un impegno costante e di interlocuzioni continue con RFI. I lavori dovranno continuare nel rispetto del cronoprogramma con l’obiettivo di completare la metro entro giugno 2026. Per questo continuerò a seguire in prima persona ogni fase della realizzazione di un’opera così determinante, fiore all’occhiello di un territorio che ha voglia di crescere. I 315 milioni di investimenti per la nuova metropolitana, finanziati con fondi Mef, Pnrr e Fsc, rappresentano l’impegno del Mit e del Governo per il futuro l’hinterland salernitano, che potrà disporre di uno scalo pienamente interconnesso con il territorio e di una metro funzionale, di cui beneficeranno turisti ma anche e soprattutto i cittadini, grazie alla possibilità di interscambio con la linea esistente nella stazione Fs Pontecagnano che verrà offerta loro», ha poi aggiunto il deputato di Forza Italia.