Ruggi, atto vandalico al pronto soccorso

Atto vandalico all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Ignoti hanno imbrattato gli armadietti degli infermieri ma anche i cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Come emerge dalle foto, un acronimo scritto “T.s.c.” che apparentemente non avrebbe alcun significato ma fonti interne al nosocomio sostengono si tratti di un atto intimidatorio ai danni di un infermiere. A commettere il gesto un interno: nelle stanze imbrattate infatti solo personale interno all’azienda ospedaliera universitaria può avere accesso. Il tutto è stato prontamente fotografato e fatto recapitare al direttore generale Vincenzo D’Amato e al direttore sanotario Walter Longanella che per il momento non sembrano aver preso alcun provvedimento in merito nonostante la preoccupazione di molti medici e infermieri che non si sentono affatto tutelati sul posto di lavoro. er.no