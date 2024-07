In bici da Nocera a Palermo per regalare una vacanza a bimbi in difficoltà

Sono partiti in quattro a bordo delle loro rispettive bici da corsa per un viaggio su strada che da Nocera Inferiore terminerà a Palermo. L’iniziativa, oltre ad essere una scampagnata tra amici, ha uno sfondo sociale. Il fine è quello di raccogliere soldi per una vacanza da regalare a bambini in difficoltà. Gli eroi di questa doppia avventura sono: Andrea Vagito, Federico Piccolo, Amedeo Ferrentino e Valerio Matteo. L’organizzatore di questo bike-tour Nocera – Palermo, insieme agli amici di sempre, l’istrionico avvocato penalista Andrea Vagito. Non è il primo tour estivo che il legale nocerino organizza, già in passato tappe da Nocera Inferiore per luoghi di vacanza sono state al centro della cronaca social. L’ultima quella dello scorso anno dalla città capofila dell’Agro a Taormina. Insomma, con Andrea l’avventura è garantita, ma anche la grande fatica per muovere i pedali e la resistenza alle calde giornate estive. Un po’ di buona e sana follia ed il tour è bello che servito. Quest’anno, come detto, l’idea è anche quella di aiutare chi una vacanza non può permettersela, soprattutto bambini in difficoltà. È così i quattro amici hanno pensato di raccogliere fondi, grazie a questo tour, per regalare ad agosto un soggiorno estivo a bambini bisognosi. Coloro che vogliono contribuire possono donare sul conto corrente dedicato, con iban IT44B03268223000CA017622757, intestato a Vagito Andrea Social Tour, causale: contributo per evento Nocera Palermo Bike Tour. Un piccolo o grande contributo potrà sicuramente “aiutare chi è meno fortunato di noi” hanno evidenziato i quattro eroi. L’avventura in questione è trasmessa su Facebook ed ogni giorno ci sono i relativi aggiornamenti sulle tappe. Vagito, Piccolo, Ferrentino e Matteo, vengono ospitati per un po’ di riposo dagli amici di turno. Sono in tanti a seguire il Nocera – Palermo bike -tour e la speranza è quella di raccogliere più fondi possibili per aiutare giovanissimi cittadini in difficoltà. Giuseppe Colamonaco