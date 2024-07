Salernitana, dopo Dalmonte settimana di cessioni

di Marco De Martino

SALERNO – Passano i giorni e le settimane ma la Salernitana resta un cantiere aperto. Nonostante gli enormi sforzi di Petrachi, che sta riuscendo nel miracolo di piazzare i tantissimi calciatori in uscita, il mercato in entrata si muove a rilento. Oggi dovrebbe però aggregarsi un altro elemento, sempre proveniente dalla serie C, per rimpinguare l’organico a disposizione di Giovanni Martusciello. Si tratta dell’esterno d’attacco Nicola Dalmonte (nella foto), proveniente a titolo definitivo dal Vicenza. Il classe 1997 è reduce da un paio di campionati in terza serie, tra Spal e Vicenza, dopo diverse stagioni trascorse in cadetteria con le casacche di Cesena, Trapani e proprio Vicenza. Dalmonte è il classico attaccante esterno mancino più abile a giocare sulla corsia di destra, dunque a piede invertito, per sfruttare i tagli centrali e il proprio tiro affilato e preciso. Dalmonte, che oggi sarà a Rivisondoli per aggregarsi al gruppo assieme all’altro volto nuovo Tongya, rappresenterà uno degli esterni d’attacco per il 4-2-3-1 studiato da Martusciello che a breve potrebbe accogliere anche Pagano e Cherubini.

SETTIMANA CRUCIALE Tornando al mercato in uscita, quella appena iniziata dovrebbe rappresentare la settimana decisiva per concretizzare altre cessioni eccellenti dopo quella di Pirola all’Olympiakos. In giornata arriveranno gli annunci dei passaggi di Motoc al Kallithea, di Ikwuemesi all’OH Leuven e di Jimenez alla Carrarese, tutti a titolo definitivo. Sarà però fondamentale piazzare le cessioni di Kastanos all’Hellas Verona, ma anche quelle di Simy, di Lassana Coulibaly, di Daniliuc, ma soprattutto quella di Boulaye Dia. Da valutare infine le posizioni dei vari Bronn, Lovato, Bonazzoli, Sambia, Bradaric e Valencia mentre si proverà a trattenere Maggiore che, dopo il Genoa, nelle ultime ore è seguito dal Lecce, ma anche Legowski, cercato dal Palermo. Potrebbe arrivare a breve qualche altro under, come Riccio della Juve Next Gen, Moretti della Triestina ed i romanisti Cherubini e Pagano ma urgono elementi di categoria in tutti i reparti.

ULTIMI GIORNI A RIVISONDOLI Nel frattempo volge al termine il ritiro a Rivisondoli: mercoledì prossimo, dopo la seduta mattutina, il gruppo lascerà l’Abruzzo: la prossima destinazione resta però ancora una incognita.