Rovella, lutto cittadino per i funerali - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Rovella. Omicidio Tina, il video dell’arresto di Persico
I valori record della glicemia scritti sulla mano. “Così abbiamo salvato un naufrago”
Serie A, alle 20:45 Milan-Cremonese e Roma-Bologna – Le partite in diretta
Arrestato l’assassino di Tina
Provincia Montecorvino Rovella

Rovella, lutto cittadino per i funerali

  • Agosto 23, 2025
  • 0
  • 162
  • 1 Min Read
Rovella, lutto cittadino per i funerali

Sarà lutto cittadino a Montecorvino Rovella per Tina Sgarbini, la donna uccisa stamattina all’interno del suo appartamento al primo piano in uno stabile in via mons. Michelangelo Franchini. Lo ha deciso il Comune di Montecorvino Rovella a poche ore di distanza dalla scoperta del corpo senza vita della donna, madre di tre figli, il cui compagno (o ex, ancora non è chiaro) è irreperibile e ricercato dai carabinieri. “La comunità di Montecorvino Rovella – si legge in una nota – è stata colpita da un dolore profondo che lascia senza parole. La tragedia che si è consumata ci tocca nel cuore e chiama ognuno di noi a stringersi attorno al dolore della famiglia e a riflettere insieme sul valore della vita e del rispetto reciproco. Per questo motivo, in segno di lutto e di rispetto, l’Amministrazione comunale ha deciso di rinviare a data da destinarsi l’inaugurazione del Polo dell’infanzia di Gauro prevista per domani sera, e il concerto del maestro Giuseppe Lanzetta con l’Orchestra da Camera Fiorentina programmato per lunedì 25 agosto. In occasione dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino, affinché l’intera comunità possa esprimere unita il proprio dolore e il proprio silenzioso omaggio”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Liberato Gibboni
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Liberato Gibboni
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Liberato Gibboni
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Liberato Gibboni
Luglio 14, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese Nocerina

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Liberato Gibboni
Luglio 15, 2013