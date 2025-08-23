Rovella, lutto cittadino per i funerali

Sarà lutto cittadino a Montecorvino Rovella per Tina Sgarbini, la donna uccisa stamattina all’interno del suo appartamento al primo piano in uno stabile in via mons. Michelangelo Franchini. Lo ha deciso il Comune di Montecorvino Rovella a poche ore di distanza dalla scoperta del corpo senza vita della donna, madre di tre figli, il cui compagno (o ex, ancora non è chiaro) è irreperibile e ricercato dai carabinieri. “La comunità di Montecorvino Rovella – si legge in una nota – è stata colpita da un dolore profondo che lascia senza parole. La tragedia che si è consumata ci tocca nel cuore e chiama ognuno di noi a stringersi attorno al dolore della famiglia e a riflettere insieme sul valore della vita e del rispetto reciproco. Per questo motivo, in segno di lutto e di rispetto, l’Amministrazione comunale ha deciso di rinviare a data da destinarsi l’inaugurazione del Polo dell’infanzia di Gauro prevista per domani sera, e il concerto del maestro Giuseppe Lanzetta con l’Orchestra da Camera Fiorentina programmato per lunedì 25 agosto. In occasione dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino, affinché l’intera comunità possa esprimere unita il proprio dolore e il proprio silenzioso omaggio”.