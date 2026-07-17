Rottamazione, Casaburi incalza: Ciittadini in difficoltà

La mancata adesione del Comune di Salerno alla cosiddetta “rottamazione” delle cartelle esattoriali finisce nel mirino del consigliere comunale di Forza Italia, Gabriele Casaburi, che chiede all’amministrazione una presa di posizione definitiva, denunciando le possibili ricadute economiche su famiglie e imprese.Secondo l’esponente azzurro, dalle informazioni emerse finora le risorse necessarie verrebbero recuperate proprio attraverso la mancata adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali. Una scelta che, a suo avviso, finirebbe per gravare ancora una volta sui cittadini salernitani. «Per quanto riguarda la cosiddetta “rottamazione”, da quanto emerge le risorse saranno recuperate attraverso la mancata adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali. In pratica, ancora una volta si finirà per mettere le mani nelle tasche dei salernitani», afferma Casaburi. Il consigliere di Forza Italia richiama poi l’attenzione sulle difficoltà che stanno vivendo numerosi operatori economici del territorio. «Tra i principali beneficiari della misura ci sarebbero stati tanti imprenditori salernitani, titolari di bar, negozi e altre attività commerciali che stanno già attraversando un momento estremamente difficile, tra mancanza di prospettive e cantieri che penalizzano il tessuto economico cittadino. Basta percorrere via Velia per rendersi conto della situazione: diverse strutture ricettive sono chiuse da mesi e, nel pieno della stagione estiva, questo rappresenta un danno economico enorme». Per Casaburi, il rischio è che il peso delle scelte dell’amministrazione ricada ancora una volta sulla collettività. «Alla fine saranno ancora una volta i cittadini salernitani a pagare il conto, anche attraverso tariffe che restano tra le più alte d’Italia».Da qui l’appello rivolto a Palazzo di Città affinché venga chiarita la posizione dell’amministrazione. «La rottamazione delle cartelle è una questione che riguarda migliaia di famiglie e imprenditori. Chiediamo all’amministrazione comunale una risposta chiara e definitiva: intende aderire alla misura oppure preferisce continuare a gravare economicamente sui cittadini salernitani?», conclude il consigliere comunale di Forza Italia. L’adesione del Comune di Salerno alla rottamazione era stata richiesta dal deputato di Forza Italia, Pino Bicchielli e accolta dal commissario prefettizio Vincenzo Panico. Poi, il no di De Luica.