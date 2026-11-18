di Pasquale De Cristofaro*

Il 1976 è un anno cruciale per la storia del “nuovo teatro” in Italia. Franco Quadri, tra i padri e maggiori fiancheggiatori della ricerca italiana, in un suo intervento considererà particolarmente significativi per quell’anno sia le ultime prove di Leo e Perla sia il lavoro di Meredith Monk; registra la crisi del Teatro Immagine e della nascita di nuove tensioni sperimentali; inoltre, si sofferma sulla consacrazione, da una parte, di Bob Wilson, e dall’altra, del cosiddetto Terzo Teatro ad opera di Eugenio Barba. Una vera e propria babele di lingue e poetiche nuove, diversissime tra loro, che terremoteranno il teatro italiano ed europeo. Quello sarà un anno particolare anche per la nostra città. Muore Alfonso Gatto, il poeta di Salerno, e Giuseppe Bartolucci tiene a battesimo la quarta e ultima Rassegna “Teatro/Nuove Tendenze” (1-14 luglio 1976). Il critico solo qualche anno prima e sempre in occasione della prima edizione della Rassegna messa su con la complicità e la cura di Filiberto Menna aveva ufficializzato la nascita del Teatro Immagine in Italia (1973). Ora, con la Post-avanguardia, indicherà “nella messa in discussione profonda degli assetti e della tenuta rappresentativa non solo di certo teatro (…) ma del codice teatrale in quanto tale, quello sperimentale e d’avanguardia compreso”, la caratteristica della nuova pratica scenica. Gli artisti partecipanti (il Carrozzone di Federico Tiezzi-Sandro Lombardi-Marion D’Amburgo, la Gaia Scienza del trio Corsetti-Solari-Vanzi, Simone Carella, Giuliano Vasilicò e altri) evidenziano una forte tensione ad azzerare radicalmente il linguaggio scenico, promuovendo, con un atteggiamento di natura metalinguistica, una decostruzione analitica tesa ad una investigazione sulle unità prime del codice teatrale aldilà della parola: spazio, corpo, oggetti e presenza scenica. Un teatro analitico-esistenziale che dichiara apertamente un legame profondo con l’Arte Concettuale. Tale tendenza, predilige l’idea, la progettazione mentale piuttosto che la realizzazione pratica. L’artista concettuale, “non produce oggetti bensì usa l’oggetto come testimonianza del suo operare”, ci ricorda Lorenzo Mango. Insomma, in campo artistico così come a teatro viene privilegiata la riflessione attorno ai processi formali e linguistici messi in opera. Sul piano operativo, ancora Quadri parlando di questi nuovi protagonisti, dirà, “i nuovissimi esprimono proprio una risposta polemica all’integrazione dei loro padri e fratelli maggiori nel sistema, non vogliono lo spettacolo rifinito e da replicarsi sempre nella stessa confezione, rifiutano il logorio del professionismo, preferiscono la riflessione sui presupposti alla comunicazione di un contenuto che stentano a ritrovare, figli come sono della loro generazione”; Italo Moscati, rincarando la dose, scrive, “Questi giovani sono contro. Contro tutto e tutti. Sono contro il teatro delle grandi compagnie private e degli stabili (con il Piccolo di Milano in testa) contro i gruppi della cosiddetta avanguardia che si è chiusa la porta alle spalle dopo il successo. Contro Carmelo Bene (…) ma anche contro i Memè Perlini e i Giuliano Vasilicò. Perfino contro i laici Grotowski e Barba”. Altra cosa da evidenziare è che la Postavanguardia vincola a sé un gruppo di studiosi e critici che nel nostro caso rispondono ai nomi oltre che di Bartolucci, di Achille Mango, Franco Cordelli ma, soprattutto, il nostro Filiberto Menna (quest’anno si festeggiano i cento anni dalla sua nascita). L’anno prima, lo studioso salernitano pubblica presso Einaudi, “La Linea analitica dell’arte moderna” (dedicato a suo padre, Alfonso Menna, sindaco democristiano della città dal ’56 al ’70 ininterrottamente) dove si afferma perentoriamente che l’arte moderna, appunto, “nasce dall’acquisizione teorica e operativa della natura convenzionale ed astratta del linguaggio artistico”. Da Seurat a Picasso e ai cubisti, da Duchamp a Mondrian e Malevic, una grande operazione per imporre l’astrazione come linguaggio egemone nell’arte. Quindi, “potrà essere considerata moderna solo quell’arte che avrà prodotto una vera e propria rottura epistemologica nei confronti di una concezione naturalistica del linguaggio attraverso una messa in questione del presupposto di una corrispondenza immediata tra linguaggio e realtà”. E ancora, “(…) l’arte che non si è accorta di questo passaggio, di questo punto di non ritorno (e ce n’è tanta ancora oggi) non è arte moderna ma solo cronologicamente contemporanea”. Va detto che Menna, in quegli anni, in città non è solo. Alcuni giovani studiosi, appassionati e molto coinvolti dal suo magistero, lo seguono con grande entusiasmo: Angelo Trimarco, Achille Bonito Oliva, Rino Mele, Silvana Sinisi, per citarne alcuni. Nonostante la città fosse nelle mani di una classe dirigente sostanzialmente conservatrice, una nuova generazione comincia a formarsi con maestri di chiara fama che in quegli anni fanno grande una piccola università di provincia. Eduardo Sanguineti, Valentino Gerratana, Renzo De Felice, Gabriele De Rosa, Tullio De Mauro, Enrico Crispolti, Fulvio Tessitore, Annabella Rossi, sono i protagonisti di quella entusiasmante stagione. Una città che sembra svoltare definitivamente e audacemente verso la modernità, complice anche una grande euforia per la partecipazione politica e sindacale che porta tanta gente per strada e in affollate assemblee. Qualche anno prima (1962) Calvino su “Il Menabò” in uno scritto intitolato, “La sfida al labirinto”, di fronte alla rivoluzione industriale primonovecentesca, “antiumanistica e impoetica”, individua, per la cultura, due orientamenti opposti, uno, razionalista, l’altro, viscerale. Salerno, in quegli anni, sembra aver scelto la linea razionalistica. Progettare una nuova esistenza a partire da quelle avanguardie primonovecentesche che avevano posto le basi per una nuova scienza della visione. Tutto durerà, purtroppo, una manciata di anni. Pochi, troppo pochi. La rassegna si fermerà alla sua IV edizione, in seguito ai soliti e scomposti attacchi, anche da sinistra”, contro “una cultura elitaria senza alcuna incidenza sul territorio”. Falliva così, miseramente, nel suo complesso, un rilevante progetto di vita culturale per una città che, seppur piccola, si era imposta con forza all’attenzione nazionale. Nel ’78 Menna si trasferirà all’università di Roma lasciando un vuoto evidente in una città che ripiomba nel grigiore tipico della “addormentata provincia” Il terremoto dell’ottanta metterà definitivamente fine a quella felice e luminosa utopia. I tempi cambiano e non sempre in meglio. Ora, sarà necessario, uno grande sforzo, una grande energia, per progettare, a partire da quella memoria che negli anni settanta ci ha portato ad essere protagonisti in Italia, una nuova entusiasmante stagione culturale. La memoria, quindi, non come ripetizione ma come concime per una nuova utopia.

*regista, attore e drammaturgo Nella foto Filberto e Bianca Menna (da www.resistenzequotidiane.it) —